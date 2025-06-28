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«Ухта» впервые в истории выиграла чемпионат России по мини-футболу

Мини-футбольный клуб «Ухта» впервые в своей истории выиграл чемпионат России среди команд Суперлиги.

Источник: Чемпионат.com

Мини-футбольный клуб «Ухта» впервые в своей истории выиграл чемпионат России среди команд Суперлиги.

Сегодня, 28 июня, в седьмом, решающем матче финала Суперлиги-2025 «Ухта» одержала победу над «Газпромом-Югра» в овертайме со счётом 4:1 и выиграла серию — 4−3.

Команда из Республики Коми основана в 2006 году. В 2011 году клуб получил профессиональный статус, с сезона-2015/2016 — неизменный участник российской Суперлиги. В прошлом сезоне «Ухта» стала серебряным призёром чемпионата России, проиграв в финале тому же «Газпрому-Югра». Также на счету ухтинской команды бронзовые медали Кубка России, завоёванные в этом сезоне.