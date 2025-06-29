«Мы знали, что ещё ничего не решено». Как «Ухта» завоевала первое чемпионство в истории

— У каждого индивидуально: кому-то хочется почитать и послушать то, что говорят эксперты, а кто-то, наоборот, весь сезон нигде не читает, ничего не слушает, не интересуется этим. Мне все говорили, что плей-офф — совсем другие матчи. А для меня это всё было в первый раз в жизни. Я не скажу, что в каких-то встречах чуть не так сыграл. Старался каждый раз выкладываться на все 100%. Да, где-то не получалось, но не то что у меня, а в целом у нашей команды чуть не пошла игра. У нас не получалось до последних минут матчей: мяч никак не летел в сетку ворот соперника.