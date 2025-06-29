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«Мы знали, что ещё ничего не решено». Как «Ухта» завоевала первое чемпионство в истории

Дмитрий Хусаинов поделился эмоциями после долгожданной победы в Суперлиге.

Источник: vk.com/mfcukhta

«Ухта» впервые в истории стала чемпионом России по футзалу, обыграв в седьмом матче финальной серии «Газпром-Югра». Ухтинцы после двух поражений взяли себя в руки и на характере затащили «золотой» матч.

После сумасшедшей серии «Чемпионат» пообщался с одним из героев «Ухты» Дмитрием Хусаиновым. Футболист поделился эмоциями от первого чемпионства, объяснил, как команда выбралась из подавленного состояния, и рассказал, как отреагировал на поцелуй Лазаревича.

«Понял, что станем чемпионами, после второго гола»

— Поздравляю с золотыми медалями! Я так понимаю, у вас это первое чемпионство? Какие эмоции испытывали после победы?

— Эмоции переполняли. Была огромная радость. Только сейчас начинает приходить осознание, что завершился чемпионат и мы стали чемпионами. Гордость берёт, что у меня получилось добиться такого результата.

— Удалось уснуть после такого ночью или поток эмоций не давал успокоиться?

— Да, было такое, что эмоции переполняли, из-за этого режим сна чуть нарушился. А так в целом после такой тяжёлой игры устал очень сильно и понимал, что отдохнуть тоже надо. Так что всё же удалось уснуть и нормально поспать.

— Игра действительно получилась тяжёлой. Была ли нервозность, когда «Газпром» сравнял в конце основного времени, или ожидали подобного?

— Нервозности не было. Огорчились, что пропустили за пару минут до конца матча и не смогли в основное время завершить игру. Но мы верили и желали победы. Это принесло свои плоды.

— Что поменялось в овертайме? В дополнительное время «Ухта» преобразилась и прямо-таки снесла соперника.

— Желание и болельщики на домашних трибунах гнали нас вперёд, поэтому эмоций ещё больше добавилось. Был прилив адреналина. Мы хотели победить в этой встрече.

— А в какой момент «золотого» матча вы поняли, что чемпионство уже точно ваше?

— Думаю, когда второй гол забили. Лично у меня уже было такое небольшое представление, что всё закончится нашей победой.

— Вчера было запоминающееся празднование гола, когда Лазаревич поцеловал вас в макушку, как Блан — Бартеза. Откуда такой прикол появился?

— Я сам не понял, как это всё произошло (смеётся). Получилось забавно и весело. Все были на эмоциях.

— Насколько помогали ребята, которые пропускали матч из-за перебора карточек или из-за красных карточек?

— Они нас поддерживали и в раздевалке перед встречей, и в течение игры подсказывали, кричали, заряжали нас в перерыве. Каждый своё напутствие говорил. Все хотели присутствовать на площадке в этот момент. Все они как единый коллектив были с нами в этот момент.

«У всех было подавленное и потерянное состояние»

— Финальная серия в целом получилась такой очень тяжёлой. Какой матч серии показался вам наиболее сложным?

— Самые первые встречи, которые мы принимали здесь, в Ухте, были наиболее сложными. В Югорске тоже пришлось непросто, но «Югра» находилась не в тех кондициях, и у них не получалось играть в свой футбол. У нас всё летело, всё получалось, поэтому мы и побеждали. Самым тяжёлым для нас вышел последний матч. Как ни крути, какие бы до этого матчи ни были, последняя игра была самой ответственной.

— Что конкретно вы и ребята в команде чувствовали после тех поражений в пятом и шестом матче? Грубо говоря, от вас вдруг дважды уплыло чемпионство.

— У каждого по-разному эти матчи прошли. Эмоции разные были. Хотя у всех было подавленное и потерянное состояние. Мы не знали, из-за чего такое происходило. Многие говорят, что раньше времени чемпионство начали праздновать, хотя мы все понимали, что ещё ничего не решено, что нужно довести до конца эту серию. Друг с другом пообщались, поговорили и пришли к мысли, что ничего ещё не решено; всё в наших руках, ногах, головах и в нашем сердце, а значит, мы доведём эту серию до чемпионства.

— То есть команда не опускала руки даже тогда, когда все эксперты перед «золотым» матчем называли «Газпром-Югра» фаворитом?

— Конечно! Все вокруг много говорили, что уже всё, «Ухта», не сможет оклематься после таких встреч. Но мы нашли в себе силы, желание. Самое главное, что мы хотели порадовать своих болельщиков, тех, кто болеет за нас и поддерживает нас. Это всё благодаря им! Они нас гонят вперёд, они помогают нам достигать победы.

— Как команда в целом настраивалась на финал на фоне таких прогнозов от экспертов?

— У каждого индивидуально: кому-то хочется почитать и послушать то, что говорят эксперты, а кто-то, наоборот, весь сезон нигде не читает, ничего не слушает, не интересуется этим. Мне все говорили, что плей-офф — совсем другие матчи. А для меня это всё было в первый раз в жизни. Я не скажу, что в каких-то встречах чуть не так сыграл. Старался каждый раз выкладываться на все 100%. Да, где-то не получалось, но не то что у меня, а в целом у нашей команды чуть не пошла игра. У нас не получалось до последних минут матчей: мяч никак не летел в сетку ворот соперника.

— Слушайте, но у вас через матч в плей-офф голы. Уж точно неплохо сыграли.

— Ну да. Вчера встреча показала, что в целом мы собрались всей командой. Я вообще горел этой победой. Мне хотелось стать чемпионом. И мы добились этого — все вместе.

— Есть ли понимание, за счёт чего удалось выиграть финальный матч?

— Мы упростили игру. Не было такого сильного контроля на мяче, как в течение сезона. В предыдущих играх старались больше держать мяч, а вчера старались проводить контратаки с ходу, выжимать всё с каждого момента и полумомента и доводить их до результата.

— Именно поэтому основное время закончилось с таким скромными 1:1?

— Да, конечно. Это был последний, финальный матч, никто не хотел уступать. Нельзя было ошибаться ни нам, ни «Югре». Все действовали до верного: давали пасы, реализовывали все свои моменты, которые получались. Все сыграли в обороне хорошо в основное время, поэтому счёт получился таким. В дополнительное время победил тот, у кого сил больше осталось.

— Вчера отмечали победу или весь праздник, скажем так, ещё впереди?

— Да, ещё весь праздник впереди. Вчера посидели, пообщались, порадовались, пообнимались, покричали. Мы обменивались майками, автографами, болельщикам всё дарили.

— Себе-то хоть что-то на память оставили с чемпионства?

— Да, конечно. Домой нужно тоже что-то провести родным, близким, тем, кто переживает и поддерживает на протяжении всей жизни.

Татьяна Постникова