Казахстанский клуб сыграет с действующим победителем Лиги чемпионов

Алматинский «Кайрат» (чемпион Казахстана) и «Семей» (серебряный призер) сыграют в основном раунде. Матчи этой стадии турнира пройдут с 28 октября по 2 ноября. Команды поделили на группы по четыре в каждой. В плей-офф выйдут по три лучшие команды из каждого квартета.