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Казахстанский клуб сыграет с действующим победителем Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка предварительного и основного раундов Лиги чемпионов по футзалу, по итогам которой казахстанские клубы узнали своих соперников, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Алматинский «Кайрат» (чемпион Казахстана) и «Семей» (серебряный призер) сыграют в основном раунде. Матчи этой стадии турнира пройдут с 28 октября по 2 ноября. Команды поделили на группы по четыре в каждой. В плей-офф выйдут по три лучшие команды из каждого квартета.

Так, «Кайрат» попал в четвертую группу вместе со «Спортингом» (Португалия), «Ново Вриеме» (Хорватия) и «Приштиной» (Косово). Матчи этого кваратета состоятся в Хорватии.

«Семей» же во второй группе сыграет с действующим победителем Лиги чемпионов — испанской «Пальмой», «Этуалем» (Франция) и «Хрудимом» (Чехия). Матчи квартета пройдут в Испании.

Напомним, в прошлом сезоне «Кайрат» дошел до финальной стадии турнира («Финал четырех»), а «Семей» — до элитного раунда (теперь вместо него ⅛ и ¼ финала). Оба казахстанских клуба выбила «Пальма».

При этом «Кайрат» дважды выигрывал Лигу чемпионов. Столько же раз трофей брал «Спортинг», а «Пальма» — первый клуб, которому удалось выиграть три ЛЧ подряд, причем в своих первых трех сезонах.

Новый формат Лиги чемпионов по футзалу

В сезоне 2025/26 у турнира будет новая схема. Предварительный и основной раунды пройдут в формате мини-турниров, а затем состоятся две новые стадии — ⅛ и ¼ финала, состоящие из двух матчей.

Как и прежде, в финальной части сыграют четыре клуба. Место проведения финального турнира определится, когда станут известны его участники.

Календарь игр

  • Предварительный раунд: 26—31 августа;
  • Основной раунд: 28 октября-2 ноября;
  • Жеребьевка плей-офф: 6 ноября;
  • ⅛ финала (два матча): 24 ноября и 5 декабря;
  • ¼ финала (два матча): 23 февраля и 6 марта;
  • ½ финала: 7 или 8 мая;
  • Финал и матч за третье место: 9 или 10 мая.