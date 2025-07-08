«Кайрат» оставили без зрителей. Названа причина наказания

Решением Контрольно-дисциплинарного и этического комитета КФФ: «За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в выкрикивании дискриминационных выражений в адрес команды соперника в матче финала чемпионата Республики Казахстан, между командами “Кайрат” — “Семей”, в соответствии с пунктом 3 статьи 54 ДР, на “Футзальный клуб “Кайрат Футзал”, наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 393 200 (триста девяносто три тысячи двести) тенге.