«Кайрат» оставили без зрителей. Названа причина наказания

Решением Контрольно-дисциплинарного и этического комитета КФФ: «За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в выкрикивании дискриминационных выражений в адрес команды соперника в матче финала чемпионата Республики Казахстан, между командами “Кайрат” — “Семей”, в соответствии с пунктом 3 статьи 54 ДР, на “Футзальный клуб “Кайрат Футзал”, наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 393 200 (триста девяносто три тысячи двести) тенге.
Ввиду серьезности нарушения, в соответствии с пунктом 4 статьи 54 ДР применить к «Футзальный клуб “Кайрат Футзал” дополнительную санкцию в виде проведения 6 (шести) домашних матчей Чемпионата Республики Казахстан по футзалу среди команд Премьер-Лиги сезона 2025/2026 гг. без зрителей. Срок санкции считать с 29 июня 2025 года», — гласит сообщение Ассоциации футзала Казахстана.
Напомним, алматинцы спустя год вернули титул чемпионов Казахстана, обыграв в финальной серии «Семей» 3:1, который годом ранее отобрал титул у «Кайрата». Противостояние длилось до трех побед.