Призёры ЧМ по футзалу Чишкала и Робиньо перешли в нижегородское «Торпедо»

На уровне сборных команд Чишкала — победитель студенческого чемпионата мира в 2014 году. Чишкала и Робиньо, выступая вместе за сборную России, брали серебряные медали чемпионата мира — 2016, бронзу в 2018-м и серебро чемпионата Европы в 2022-м. На счету Робиньо также серебряные медали чемпионатов Европы в 2014 и 2016 годах.