В Казахстане может пройти финал Лиги чемпионов. Подробности

Как сообщает пресс-служба Казахстанской футзальной ассоциации (КФА), соответствующая заявка уже подана. В случае одобрения, решающая стадия главного клубного турнира Европы по футзалу пройдёт с 7 по 10 мая 2026 года в Астане — на арене Дворца единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.