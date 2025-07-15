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В Казахстане может пройти финал Лиги чемпионов. Подробности

Казахстан официально претендует на проведение финала четырех Лиги чемпионов УЕФА по футзалу сезона 2025/2026, передают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

Как сообщает пресс-служба Казахстанской футзальной ассоциации (КФА), соответствующая заявка уже подана. В случае одобрения, решающая стадия главного клубного турнира Европы по футзалу пройдёт с 7 по 10 мая 2026 года в Астане — на арене Дворца единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

В КФА подчёркивают, что инициатива направлена на развитие футзала в стране и укрепление международного имиджа Казахстана. Организаторы обещают провести турнир на высоком уровне и принять сильнейшие футзальные клубы континента.