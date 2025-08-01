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Известны точные даты и места стыков Италия — Казахстан за выход на Евро‑2026

Стали известны точные даты и места проведения стыковых матчей между сборными Италии и Казахстана за право участия в чемпионате Европы по футзалу 2026 года, передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Первая встреча пройдёт 18 сентября в итальянском городе Фазано, а ответный матч состоится 23 сентября в Астане.

Казахстан обыгрывал Италию 4:1 на групповом этапе Евро-2022 и 5:2 в четвертьфинале Евро-2016.

Другие пары плей‑офф

  • Венгрия — Румыния
  • Бельгия — Босния и Герцеговина
  • Грузия — Словакия

В плей‑офф играют восемь команд, которые заняли вторые места в своих группах основного раунда квалификации. По итогам двухматчевых противостояний будут разыграны четыре оставшиеся путёвки на Евро‑2026.

Финальная часть чемпионата Европы по футзалу 2026 года пройдёт с 20 января по 7 февраля сразу в трёх странах — Словении, Латвии и Литве.