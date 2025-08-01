Известны точные даты и места стыков Италия — Казахстан за выход на Евро‑2026

Первая встреча пройдёт 18 сентября в итальянском городе Фазано, а ответный матч состоится 23 сентября в Астане.
Казахстан обыгрывал Италию 4:1 на групповом этапе Евро-2022 и 5:2 в четвертьфинале Евро-2016.
Другие пары плей‑офф
- Венгрия — Румыния
- Бельгия — Босния и Герцеговина
- Грузия — Словакия
В плей‑офф играют восемь команд, которые заняли вторые места в своих группах основного раунда квалификации. По итогам двухматчевых противостояний будут разыграны четыре оставшиеся путёвки на Евро‑2026.
Финальная часть чемпионата Европы по футзалу 2026 года пройдёт с 20 января по 7 февраля сразу в трёх странах — Словении, Латвии и Литве.