«Ухта» впервые в истории выиграла Суперкубок России по футзалу

Встреча завершилась со счетом 5:4. У «Ухты» забили Лукас Педала (2-я минута), Иван Суворов (25), Максим Перевалов (30), Павел Симаков (44) и Дмитрий Хусаинов (47). В составе столичной команды отличились Артем Ниязов (10), Янар Асадов (35) и Дмитрий Шведко (49), на второй минуте мяч в свои ворота срезал игрок «Ухты» Михаил Москалев.