«Кайрат» расстался с игроками без ведома нового тренера

Новый главный тренер футзального «Кайрата» Даниэль Жуниор прокомментировал уход Альберта Акбаликова и Арнольда Кнауба, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Он подчеркнул, что это решение принимало руководство клуба, а он сам в обсуждении участия не принимал.

«Уход Акбаликова и Кнауба — не мое решение. Руководство не спрашивало меня об этих игроках, это было их решение. Что касается предыдущего тренера, то, конечно, нужно контролировать атмосферу в команде. Футзал — коллективный спорт, и здесь важно уметь прислушиваться друг к другу. Руководство также поставило задачу, чтобы отношение между тренерами и игроками было правильным», — приводит слова Жуниора BorodAbata.kz (AS News).

23 августа в Уральске «Кайрат» встретится с «Семеем» в матче Суперкубка Казахстана. Он станет первым официальным для алматинцев в новом сезоне.