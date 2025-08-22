«Кайрат» расстался с игроками без ведома нового тренера

«Уход Акбаликова и Кнауба — не мое решение. Руководство не спрашивало меня об этих игроках, это было их решение. Что касается предыдущего тренера, то, конечно, нужно контролировать атмосферу в команде. Футзал — коллективный спорт, и здесь важно уметь прислушиваться друг к другу. Руководство также поставило задачу, чтобы отношение между тренерами и игроками было правильным», — приводит слова Жуниора BorodAbata.kz (AS News).