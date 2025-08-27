Ричмонд
«Витэн» победно стартовал в квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены оршанского «Витэна» с победы начали выступление в очередном розыгрыше Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в Софии в стартовом поединке квалификационной группы Е чемпионы Беларуси не оставили ни малейшего шанса на успех гибралтарскому клубу «Европа», победив с крупным счетом 10:1. Завтра «Витэн» встретится с немецким «Вайлимдорфом», а 30 августа завершит турнир матчем с хозяином соревнований болгарским «Левски». Победитель этого квартета выйдет в группу 5 основного этапа, который пройдет на Сицилии. Там также сыграют местная «Катания», финская «Акаа» и победитель предварительной группы Н, в которой выступают венгерский «Веспрем», греческий АЕК из Афин, норвежский «Шармтроллан» и английский «Болтон».

Перед выездом в Болгарию подопечные Андрея Черниенко успешно открыли новый сезон, победив в поединке за Суперкубок Беларуси гомельский ВРЗ со счетом 2:0. Для «Витэна» это пятый трофей.