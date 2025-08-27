«Витэн» победно стартовал в квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу

Сегодня в Софии в стартовом поединке квалификационной группы Е чемпионы Беларуси не оставили ни малейшего шанса на успех гибралтарскому клубу «Европа», победив с крупным счетом 10:1. Завтра «Витэн» встретится с немецким «Вайлимдорфом», а 30 августа завершит турнир матчем с хозяином соревнований болгарским «Левски». Победитель этого квартета выйдет в группу 5 основного этапа, который пройдет на Сицилии. Там также сыграют местная «Катания», финская «Акаа» и победитель предварительной группы Н, в которой выступают венгерский «Веспрем», греческий АЕК из Афин, норвежский «Шармтроллан» и английский «Болтон».