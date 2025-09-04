Ричмонд
В Бразилии вратарь умер после отражения пенальти грудью

Бразильский футзальный вратарь Пиксе умер после того, как отбил пенальти грудью.

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Вратарь Антонио Эдсон дос Сантос Соуза, более известный как Пиксе, погиб после отражения пенальти грудью в матче любительского турнира по футзалу в Бразилии, сообщает CNN.

Инцидент произошел на региональном турнире в муниципалитете Аугусту-Корреа на северо-востоке бразильского штата Пара.

Вратарь отбил пенальти грудью и пошел праздновать это с командой, но внезапно упал. Спортсмена экстренно доставили в больницу, но спасти его не удалось. Причина смерти пока не разглашается.