Казахстан примет чемпионат Европы-2027 по футзалу

В Тиране (Албания) прошло заседание Исполнительного комитета УЕФА, на котором были определены страны-хозяева финальных матчей и турниров на клубном и международном уровне, передают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

По информации КФФ, в числе одобренных заявок оказалась и казахстанская — страна примет финальный турнир юношеского чемпионата Европы по футзалу 2027 года среди игроков до 19 лет.

Юношеская сборная Казахстана автоматически получит путевку в финальный турнир как принимающая сторона и станет одной из восьми участников соревнований.

Матчи пройдут в Астане.

Напомним, что юношеский чемпионат Европы по футзалу впервые был проведен в 2019 году. Действующими чемпионами Европы U-19 являются португальцы, а наиболее титулованной командой остаётся сборная Испании, побеждавшая в 2019 и 2022 годах.