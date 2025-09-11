Казахстан примет чемпионат Европы-2027 по футзалу

Напомним, что юношеский чемпионат Европы по футзалу впервые был проведен в 2019 году. Действующими чемпионами Европы U-19 являются португальцы, а наиболее титулованной командой остаётся сборная Испании, побеждавшая в 2019 и 2022 годах.