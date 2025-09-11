Казахстан примет чемпионат Европы-2027 по футзалу

По информации КФФ, в числе одобренных заявок оказалась и казахстанская — страна примет финальный турнир юношеского чемпионата Европы по футзалу 2027 года среди игроков до 19 лет.
Юношеская сборная Казахстана автоматически получит путевку в финальный турнир как принимающая сторона и станет одной из восьми участников соревнований.
Матчи пройдут в Астане.
Напомним, что юношеский чемпионат Европы по футзалу впервые был проведен в 2019 году. Действующими чемпионами Европы U-19 являются португальцы, а наиболее титулованной командой остаётся сборная Испании, побеждавшая в 2019 и 2022 годах.