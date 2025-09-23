Ричмонд
В серии пенальти решилась судьба путевки на Евро-2026 в матче Казахстана

Сборная Казахстана по футзалу уступила Италии в ответном стыковом матче отбора на Евро-2026, сообщают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Встреча прошла в Астане и завершилась в серии пенальти. В основное время матча счет был 3:2 в пользу хозяев паркета.

На третьей минуте Даурен Турсагулов (2'42«) вывел команду Рикардо Кака вперед. На восьмой минуте Матеус Барикелло (7'05») восстановил равновесие. Незадолго до перерыва итальянцы поразили ворота ещё раз, однако взятие оказалось отменено из-за нарушения правил. На 17-й минуте встречи Альберт Акбаликов (16:10) забил второй мяч в ворота соперника, что позволило Казахстану уйти на перерыв с преимуществом в счете.

В середине второй половины Луис Турмена (31'58«) огорчил сборную Казахстана. Несмотря на это, подопечные Кака на 35-й минуте (34'26») вышли вперед после автогола Габриэля Мотты. За минуту до окончания второго тайма итальянцы имели возможность забить третий гол. Но Мотта не забил пенальти, промахнувшись мимо ворот Игиты.

В овертайме, несмотря на обилие острых моментов, счет оказался неизменным.

Выявление победителя перетекло в серию пенальти. В первой попытке Альберт Акбаликов не сумел переиграть голкипера итальянцев. Следом итальянцы распечатали Игиту — 1:0, а Арнольд Кнауб капитулировал перед голкипером гостей. В свою очередь Венасио сотряс каркас ворот казахстанцев. Впрочем, Дуглас, подошедший к точке, тоже проиграл дуэль вратарю гостей. Мотта сделал счет 2:0.

Удар Эдсона вовсе пришелся выше ворот, благодаря чему Италия вышла победителем противостояния и добыла путевку на Евро-2026.

Напомним, первая встреча команд прошла 18 сентября в Фазано (Италия) и завершилась победой хозяев — 2:1.