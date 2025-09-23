В серии пенальти решилась судьба путевки на Евро-2026 в матче Казахстана

На третьей минуте Даурен Турсагулов (2'42«) вывел команду Рикардо Кака вперед. На восьмой минуте Матеус Барикелло (7'05») восстановил равновесие. Незадолго до перерыва итальянцы поразили ворота ещё раз, однако взятие оказалось отменено из-за нарушения правил. На 17-й минуте встречи Альберт Акбаликов (16:10) забил второй мяч в ворота соперника, что позволило Казахстану уйти на перерыв с преимуществом в счете.