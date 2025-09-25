Ричмонд
Второй натурализованный бразилец покинул сборную Казахстана

Игрок сборной Казахстана по футзалу Лео объявил о завершении карьеры в национальной команде, сообщают Vesti.kz.

Источник: КФФ

О своём решении он объявил посредством соцсетей.

"Сегодня я хочу объявить о своём прощании со сборной Казахстана. Это были 11 лет, в течение которых я защищал эту страну, которую научился уважать и любить. Я плакал, улыбался, боролся, всегда отдавая всё лучшее от себя и с огромным удовольствием надевал футболку нашей сборной.

Я испытываю только благодарность за всё и за каждого. У меня было огромное желание сыграть на следующем чемпионате Европы, но, видимо, это было не в Божьем плане. Я всегда буду болеть за новое поколение, и, судя по тому, как идёт работа, я уверен, что мы снова будем в числе лучших команд мира.

Я благодарен за то, что смог внести свой вклад в наши достижения. Спасибо Казахстан, вы сделали меня лучшим спортсменом и человеком", — написал он в соцсетях.

38-летний Лео начал карьеру в команде своего родного города и бразильском гранде «Жарагуа», после чего недолгое время играл за «Тубарао» и «Фоз Футзал». В 2009 году он перешёл в «Кайрат», где провёл восемь сезонов и выиграл два Кубка УЕФА по футзалу. После сезона в аренде в «Спортинге» летом 2018 года Лео подписал с этой командой полноценный контракт.

Ранее карьеру в сборной Казахстана завершили воспитанник карагандинского футзала Чингиз Есенаманов и другой натурализованный бразилец Дуглас Жуниор.