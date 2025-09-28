Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Унион Б
0
:
Гамбург
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.57
П2
3.75
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Спартак
2
:
Пари Нижний Новгород
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Испания
перерыв
Барселона
1
:
Реал Сосьедад
1
Все коэффициенты
П1
1.42
X
3.96
П2
9.27
Футбол. Англия
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.40
П2
3.97
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.65
П2
2.75
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.00
П2
5.30
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
3
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Челябинск
0
П1
X
П2

«Кайрат» потерпел разгромное поражение в принципиальном матче

В домашнем матче четвертого тура чемпионата Казахстана по футзалу «Семей» добился впечатляющей победы над прицнипиальном соперником в лице алматинского «Кайрата» со счётом 10:4, передают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

Голы в составе хозяев забили: Дедезиньо Андерсон (3-я и 28-я минуты), Нурсултан Пиялы (4-я), Педро Фариас (6-я, 15-я и 32-я), Марсело дос Сантос (18-я и 30-я), Ринат Турегазин (28-я) и Ержан Карменов (30-я).

У гостей отличились Атирсон Оливейра (4-я и 29-я), Рафаэл Алмейда Сантос (25-я) и Кайо Руис (36-я).

Матч стал яркой демонстрацией атакующих возможностей «Семея», который уверенно контролировал ход встречи и сумел довести счёт до крупного преимущества. «Кайрат» смог ответить лишь частично, но удержать интригу не удалось.

