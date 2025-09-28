«Кайрат» потерпел разгромное поражение в принципиальном матче

Голы в составе хозяев забили: Дедезиньо Андерсон (3-я и 28-я минуты), Нурсултан Пиялы (4-я), Педро Фариас (6-я, 15-я и 32-я), Марсело дос Сантос (18-я и 30-я), Ринат Турегазин (28-я) и Ержан Карменов (30-я).
У гостей отличились Атирсон Оливейра (4-я и 29-я), Рафаэл Алмейда Сантос (25-я) и Кайо Руис (36-я).
Матч стал яркой демонстрацией атакующих возможностей «Семея», который уверенно контролировал ход встречи и сумел довести счёт до крупного преимущества. «Кайрат» смог ответить лишь частично, но удержать интригу не удалось.
Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».Читать дальше