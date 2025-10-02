Натурализация вместо легенд? Кака объявил перестройку в сборной Казахстана

Ранее о завершении карьеры в сборной объявили сразу три игрока — Чингиз Есенаманов, Дуглас и Лео.
"Вероятно, они приняли решение заранее. Это их выбор, они знают, каковы их возможности сейчас, у каждого есть свои приоритеты. Но я могу им выразить только слова благодарности за всё, сейчас нам придётся растить новое поколение без них.
Будет ли глобальная перестройка состава? Не могу так сказать, ведь некоторые лидеры остались — тот же Игита и ребята помоложе. Да, перестройка будет, она будет существенной, но не глобальной".
При этом уже активно обсуждается вопрос о натурализации двух бразильских игроков — представителя «Кайрата» Кайо Руиса, а также универсала «Аята» Жеже.
"Что касается натурализации, всегда говорил, что это, прежде всего, инициатива клубов. Но, конечно, если игрок получает паспорт, он становится кандидатом, но это не гарантирует ему место в команде. В целом приятно, если круг кандидатов будет шире.
Если говорить о Кайо, то мы знаем, что Кайрат Айтмолдаевич Оразбеков (президент АФК «Кайрат») приложил много усилий по привлечению больших игроков в сборную и, конечно, это его заслуга. Это касается и руководителя «Аята» Кайрата Казбекова, где играет Жеже. Как только эти игроки будут доступны, мы их рассмотрим".
Напомним, в первой игре стыков Евро-2026 против Италии на выезде сборная Казахстана уступила со счётом 1:2, а в ответной встрече в Астане подопечные Кака в основное время выиграли — 3:2, сравняв счёт в противостоянии. В итоге победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее были итальянцы.