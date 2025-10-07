Ричмонд
Сборная Казахстана сыграет с Узбекистаном: есть дата и место матча

Стало известно о товарищеском матче сборных Узбекистана и Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Федерацию футзала Узбекистана.

Источник: КФФ

Товарищеская встреча пройдет 16 октября в Ташкенте. Матч состоится в спортивном комплексе «Юнусобод».

Сборная Узбекистана пробилась в финальный этап Кубка Азии-2026. Команда Казахстана не смогла пройти на Евро-2026, уступив в стыках сборной Италии.

Напомним, в 2024 году Узбекистан принимал чемпионат мира по футзалу, где также выступила сборная Казахстана. Тогда хозяева турнира заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф. Казахстан занял второе место в своем квартете и в ⅛ финала сенсационно прошел тогдашних чемпионов мира португальцев (2:1). Но в ¼ финала сборная Казахстана разгромно уступила будущему финалисту турнира аргентинцам (1:6).