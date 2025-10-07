Сборная Казахстана сыграет с Узбекистаном: есть дата и место матча

Напомним, в 2024 году Узбекистан принимал чемпионат мира по футзалу, где также выступила сборная Казахстана. Тогда хозяева турнира заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф. Казахстан занял второе место в своем квартете и в ⅛ финала сенсационно прошел тогдашних чемпионов мира португальцев (2:1). Но в ¼ финала сборная Казахстана разгромно уступила будущему финалисту турнира аргентинцам (1:6).