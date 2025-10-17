Легенда сборной Казахстана высказался о будущем Кака

«Среди клубных тренеров в Казахстане сейчас нет доступных. Да, есть иностранцы, но будeт ли он знать наш менталитет, структуру, чемпионат. Конечно, супер-профессионала можно привезти, но это не гарантия, что он сразу даст результат. Но мое мнение — Кака должен попробовать дать импульс с обновленной командой в следующем цикле. Если там уже не получится, тогда может и будут другие разговоры», — отметил Чингиз.