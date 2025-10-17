Легенда сборной Казахстана высказался о будущем Кака

После поражения в стыковых матчах ЧЕ-2026 от Италии ясность в отношении будущего Кака не наступила, а он сам говорил, что у него предстоит встреча с руководством КФФ.
«Среди клубных тренеров в Казахстане сейчас нет доступных. Да, есть иностранцы, но будeт ли он знать наш менталитет, структуру, чемпионат. Конечно, супер-профессионала можно привезти, но это не гарантия, что он сразу даст результат. Но мое мнение — Кака должен попробовать дать импульс с обновленной командой в следующем цикле. Если там уже не получится, тогда может и будут другие разговоры», — отметил Чингиз.
Кака работает со сборной Казахстана с 2018 года. За этот период он добился лучшего результата в истории национальной команды на чемпионатах мира — четвёртое место на мундиале в 2021 году.