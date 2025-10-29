«Семей» отыгрался с 2:4 и оформил разгром в Лиге чемпионов

Матч начался не в пользу казахстанской команды: уже к седьмой минуте чехи дважды поразили ворота «Семея». Однако подопечные казахстанского клуба быстро пришли в себя и сократили отставание, после чего игра полностью перевернулась.
Бразильцы Габриэл Кандидо и Бруно Гомес взяли инициативу на себя, забив по мячу и восстановив равновесие. Несмотря на ответные голы «Хрудима», команда из Казахстана сумела уйти на перерыв с оптимистичным счётом — 4:4.
Во втором тайме «Семей» включил максимальные обороты. Сначала отличился Чингиз Есенаманов, затем снова забил Кандидо, а также Камиль Герейханов и Марсело. Чехи пытались вернуться в игру, но казахстанцы действовали на уверенности и контролировали темп.
Кульминацией матча стал точный удар Абдулманапова, который поставил эффектную точку — 9:5 в пользу «Семея».
Следующими соперниками «Семея» в группе Пути А станут французский «Этуаль» и испанская «Пальма», действующий чемпион Европы. Для казахстанской команды эти матчи станут настоящим испытанием, однако стартовая победа вселяет уверенность.
На этой стадии турнира выступает и алматинский «Кайрат», чемпион страны. Сегодня команда начнёт свой путь в основном раунде ЛЧ — соперником станет хорватский «Ново Вриеме».
Матч состоится в Макарске и начнётся в 00:00 по времени Астаны.