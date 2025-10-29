«Кайрат» одержал первую победу в Лиге чемпионов

На восьмой минуте встречи счёт открыл Биржан Оразов. Лидер алматинцев воспользовался ошибкой соперников в обороне и мощным ударом отправил мяч в сетку.
Спустя всего минуту Оразов оформил дубль. Казахстанский футзалист завершил комбинацию своей команды, удвоив преимущество «Кайрата».
На 16-й минуте Эдсон Сантос сделал счёт 3:0. Бразилец оказался расторопнее всех у ворот и замкнул прострел партнёра, обеспечив комфортное лидерство перед перерывом.
Во втором тайме хозяева паркета — хорватское «Ново Вриеме» — сумели отыграть два мяча: на 24-й минуте отличился Хуго. На 40-й минуте соперники алматинцев сократили отставание на один мяч. Однако на большее соперников не хватило, и «Кайрат» спокойно довёл матч до победы, заработав первые три очка в группе.
Завтра, 30 октября, алматинцы проведут второй матч группового этапа против португальского «Спортинга» — лидера группы. Игра начнётся в 21:00 по времени Астаны.
Отметим, что на этом этапе главного еврокубка соревнований играет ещё один казахстанский клуб — «Семей», который 29 октября уверенно стартовал в турнире, обыграв чешский «Хрудим» со счётом 9:5.
В группе 4 «Кайрат» также сыграет против «Приштины» (Косово) и «Спортинга» (Португалия). Эти команды в первом матче встречались между собой — встреча завершилась со счётом 19:1.