«Кайрат» одержал первую победу в Лиге чемпионов

Алматинский «Кайрат» успешно стартовал в основном раунде Лиги чемпионов по футзалу сезона-2025/26, одержав победу над хорватским клубом «Ново Вриеме» со счётом 3:2, передают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

На восьмой минуте встречи счёт открыл Биржан Оразов. Лидер алматинцев воспользовался ошибкой соперников в обороне и мощным ударом отправил мяч в сетку.

Спустя всего минуту Оразов оформил дубль. Казахстанский футзалист завершил комбинацию своей команды, удвоив преимущество «Кайрата».

На 16-й минуте Эдсон Сантос сделал счёт 3:0. Бразилец оказался расторопнее всех у ворот и замкнул прострел партнёра, обеспечив комфортное лидерство перед перерывом.

Во втором тайме хозяева паркета — хорватское «Ново Вриеме» — сумели отыграть два мяча: на 24-й минуте отличился Хуго. На 40-й минуте соперники алматинцев сократили отставание на один мяч. Однако на большее соперников не хватило, и «Кайрат» спокойно довёл матч до победы, заработав первые три очка в группе.

Завтра, 30 октября, алматинцы проведут второй матч группового этапа против португальского «Спортинга» — лидера группы. Игра начнётся в 21:00 по времени Астаны.

Отметим, что на этом этапе главного еврокубка соревнований играет ещё один казахстанский клуб — «Семей», который 29 октября уверенно стартовал в турнире, обыграв чешский «Хрудим» со счётом 9:5.

В группе 4 «Кайрат» также сыграет против «Приштины» (Косово) и «Спортинга» (Португалия). Эти команды в первом матче встречались между собой — встреча завершилась со счётом 19:1.