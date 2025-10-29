«Кайрат» одержал первую победу в Лиге чемпионов

Во втором тайме хозяева паркета — хорватское «Ново Вриеме» — сумели отыграть два мяча: на 24-й минуте отличился Хуго. На 40-й минуте соперники алматинцев сократили отставание на один мяч. Однако на большее соперников не хватило, и «Кайрат» спокойно довёл матч до победы, заработав первые три очка в группе.