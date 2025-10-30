Сенсационным камбэком с 0:3 обернулся матч «Семея» в Лиге чемпионов

Встреча, состоявшаяся в Пальме-де-Мальорке, завершилась со счётом 4:3 в пользу французов. При этом казахстанский клуб вёл 3:0 после первого тайма, но после перерыва позволил сопернику не только отыграться, но и вырвать победу.
В составе «Семея» отличились Бруно Гомес (3-я минута) и Дедезиньо (8-я, 17-я). У «Этуаля» голы забили Сухейль Мухудин (28-я, 28-я), Уассини Гирьо (30-я) и Биляль Баккали (39-я).
1 ноября «Семей» сыграет с испанской «Пальмой», а «Этуаль» встретится с чешским «Хрудимом», у которого казахстанский клуб выиграл в первом матче со счётом 9:5.
Ситуация в группе 2 выглядит пока так:
1. «Пальма» — 3 очка (1 матч)
2. «Этуаль» — 3 очка (2 матча)
3. «Семей» — 3 очка (2 матча)
4. «Хрудим» — 0 очков (1 матч)
«Семей» выступает в группе Пути A. Три лучших клуба в каждой из четырех групп выйдут в ⅛ финала. Команды, занявшие первые два места в каждой группе Пути А, будут сеяными в ⅛ финала и встретятся либо с командой, занявшей третье место, либо с победителем группы Пути B.
Финальную стадию Лиги чемпионов УЕФА по футзалу 2026 года примет итальянский город Пезаро.