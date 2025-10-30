Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Кальяри
0
:
Сассуоло
0
Все коэффициенты
П1
3.80
X
2.30
П2
3.20
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.22
П2
2.17
Футбол. Премьер-лига
31.10
ЦСКА
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.30
П2
8.25
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Лион
3
П1
X
П2

Сенсационным камбэком с 0:3 обернулся матч «Семея» в Лиге чемпионов

«Семей» упустил победу над французской командой «Этуаль» и проиграл во втором матче основного раунда Лиги чемпионов по футзалу, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Встреча, состоявшаяся в Пальме-де-Мальорке, завершилась со счётом 4:3 в пользу французов. При этом казахстанский клуб вёл 3:0 после первого тайма, но после перерыва позволил сопернику не только отыграться, но и вырвать победу.

В составе «Семея» отличились Бруно Гомес (3-я минута) и Дедезиньо (8-я, 17-я). У «Этуаля» голы забили Сухейль Мухудин (28-я, 28-я), Уассини Гирьо (30-я) и Биляль Баккали (39-я).

1 ноября «Семей» сыграет с испанской «Пальмой», а «Этуаль» встретится с чешским «Хрудимом», у которого казахстанский клуб выиграл в первом матче со счётом 9:5.

Ситуация в группе 2 выглядит пока так:
1. «Пальма» — 3 очка (1 матч)
2. «Этуаль» — 3 очка (2 матча)
3. «Семей» — 3 очка (2 матча)
4. «Хрудим» — 0 очков (1 матч)

«Семей» выступает в группе Пути A. Три лучших клуба в каждой из четырех групп выйдут в ⅛ финала. Команды, занявшие первые два места в каждой группе Пути А, будут сеяными в ⅛ финала и встретятся либо с командой, занявшей третье место, либо с победителем группы Пути B.

Финальную стадию Лиги чемпионов УЕФА по футзалу 2026 года примет итальянский город Пезаро.