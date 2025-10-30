Со счётом 2:7 завершился матч «Кайрата» с двукратным победителем Лиги чемпионов

Встреча прошла в хорватском городе Макарска и завершилась со счётом 7:2 в пользу португальского клуба.
В составе победителей отличились Зики (1-я минута), Томаш Пасо (7-я), Диогу Сантуш (10-я, 12-я), Фелипе Валерио (13-я, 25-я) и Уэсли Франса (26-я). У проигравших голы забили Кевин Аррьета (11-я) и Даурен Турсагулов (16-я).
Ситуация в группе 4 на данный момент:
1. «Спортинг» — 6 очков (2 матча)
2. «Кайрат» — 3 очка (2 матча)
3. «Ново Вриеме» — 0 очков (1 матч)
4. «Приштина» — 0 очков (1 матч)
Напомним, что в первом матче «Кайрат» обыграл хорватский клуб «Ново Вриеме» — 3:2.
1 ноября встретятся «Приштина» — «Кайрат» и «Ново Вриеме» — «Спортинг».
Ранее в другом матче Лиги чемпионов «Семей» упустил победу с 3:0 и потерпел поражение от французской команды.
Обе казахстанские команды участвуют в Пути А. Три лучших клуба каждой из четырёх групп выйдут в ⅛ финала. Команды, занявшие первые два места, будут сеяными и встретятся либо с третьими, либо с победителями Пути B.
Финальную стадию Лиги чемпионов УЕФА по футзалу 2026 года примет итальянский город Пезаро.