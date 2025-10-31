Ричмонд
Тренер «Кайрата» назвал виновного в поражении от «Спортинга» в Лиге чемпионов

Главный тренер футзального клуба «Кайрат» Даниэль Жуниор прокомментировал поражение от «Спортинга» во втором туре основного раунда Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Встреча прошла в хорватском городе Макарска и завершилась со счётом 7:2 в пользу португальского клуба.

«Мы встретились с командой очень высокого уровня. Соперник сейчас находится в отличной форме. Нам же нужно продолжать работать и совершенствовать свою игру. Это поражение стало для нас большим уроком. Я беру ответственность за результат на себя. Теперь всё внимание — на завтрашний решающий матч. Нам нужна победа, и мы отдадим все силы, чтобы выйти в стадию плей-офф. В этом сезоне мы постараемся выступить достойно», — приводит его слова пресс-служба алматинского клуба.

Напомним, что в первом матче «Кайрат» обыграл хорватский клуб «Ново Вриеме» — 3:2.

1 ноября встретятся «Приштина» — «Кайрат» и «Ново Вриеме» — «Спортинг».

Ситуация в группе 4:

1. «Спортинг» — 6 очков (2 матча)
2. «Кайрат» — 3 очка (2 матча)
3. «Приштина» — 3 очка (2 матча)
4. «Ново Вриеме» — 0 очков (2 матча)