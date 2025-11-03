«Кайрат» и «Семей» в плей-офф Лиги чемпионов: что нужно знать о соперниках и матчах на вылет

Как «Кайрат» и «Семей» вышли в плей-офф ЛЧ
«Кайрат» с шестью очками занял второе место в группе, уступив только португальскому «Спортингу» (9).
«Семей» (3) вышел в ⅛ финала с третьего места в своей группе вместе с действующим победителем Лиги чемпионов — испанской «Пальмой» (9) и французским «Этуалем» (6).
Кто ещё вышел ⅛ финала ЛЧ
Победители Пути A: «Картахена» (Испания), «Пальма» (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Спортинг» (Португалия);
Вторые места Пути A: «Пяст» (Польша), «Этуаль» (Франция), «Рига» (Латвия), «Кайрат» (Казахстан);
Третьи места Пути A: «Андерлехт» (Бельгия), «Семей» (Казахстан), «Луксол Сент-Эндрюс» (Мальта), «Приштина 01» (Косово);
Победители Пути B: АЕК (Греция), «Йорринг» (Дания), «Араз» (Азербайджан), «Хит» (Украина).
Новый формат футзальной Лиги чемпионов: что изменилось
Начиная с сезона-2025/26, структура турнира претерпела изменения. Вместо второго группового этапа введена стадия плей-офф, которая стартует с ⅛ финала.
Участие в элит-раунде, как и раньше, принимают 16 команд, но теперь они образуют восемь пар и будут играть на вылет.
Потенциальные соперники
Согласно регламенту, победители групп Пути В и третьи места из Пути А сыграют дома против победителей и вторых мест групп Пути А.
Вместе с «Кайратом» в число сеяных команд попали:
- «Пальма»
- «Картахена»
- «Спортинг»
- «Бенфика
- “Этуаль”
- “Рига”
- “Пяст”
В ⅛ финала эти клубы пересекутся с несеяными соперниками. Таким образом, среди потенциальных соперников:
- «Приштина»
- «Сент-Эндрюс»
- «Семей»
- «Араз»
- «Йорринг»
- АЕК
- «Андерлехт»
- «Хит»
На этой стадии турнира противостояния будут проходить в два матча — дома и на выезде. Победители выйдут в четвертьфинал.
Когда жеребьевка плей-офф ЛЧ и матчи
Жеребьевка пройдет в четверг, 6 ноября.
Первые матчи ⅛ финала состоятся 24 ноября, а ответные — 5 декабря.
¼ финала (23 февраля и 6 марта).
Победители двухматчевых противостояний выйдут в финальную стадию.
Финал футзальной Лиги чемпионов
Финальная стадия представляет собой турнир на выбывание с участием четырёх команд («Финал четырёх»), который будет проходить на одной арене в Пезаро (Италия).
Полуфиналы состоятся 7 или 8 мая, а финал и матч за третье место — через два дня.