«Кайрат» и «Семей» в плей-офф Лиги чемпионов: что нужно знать о соперниках и матчах на вылет

Завершились матчи основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу сезона-2025/26, по итогам которых определились участники плей-офф. В их числе оказались и два казахстанских клуба — алматинский «Кайрат» и «Семей» из одноимённого города. О дальнейшем пути в турнире и потенциальных соперниках представителей Казахстана — в материале Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

Как «Кайрат» и «Семей» вышли в плей-офф ЛЧ

«Кайрат» с шестью очками занял второе место в группе, уступив только португальскому «Спортингу» (9).

«Семей» (3) вышел в ⅛ финала с третьего места в своей группе вместе с действующим победителем Лиги чемпионов — испанской «Пальмой» (9) и французским «Этуалем» (6).

Кто ещё вышел ⅛ финала ЛЧ

Победители Пути A: «Картахена» (Испания), «Пальма» (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Спортинг» (Португалия);

Вторые места Пути A: «Пяст» (Польша), «Этуаль» (Франция), «Рига» (Латвия), «Кайрат» (Казахстан);

Третьи места Пути A: «Андерлехт» (Бельгия), «Семей» (Казахстан), «Луксол Сент-Эндрюс» (Мальта), «Приштина 01» (Косово);

Победители Пути B: АЕК (Греция), «Йорринг» (Дания), «Араз» (Азербайджан), «Хит» (Украина).

Новый формат футзальной Лиги чемпионов: что изменилось

Начиная с сезона-2025/26, структура турнира претерпела изменения. Вместо второго группового этапа введена стадия плей-офф, которая стартует с ⅛ финала.

Участие в элит-раунде, как и раньше, принимают 16 команд, но теперь они образуют восемь пар и будут играть на вылет.

Потенциальные соперники

Согласно регламенту, победители групп Пути В и третьи места из Пути А сыграют дома против победителей и вторых мест групп Пути А.

Вместе с «Кайратом» в число сеяных команд попали:

  • «Пальма»
  • «Картахена»
  • «Спортинг»
  • «Бенфика
  • “Этуаль”
  • “Рига”
  • “Пяст”

В ⅛ финала эти клубы пересекутся с несеяными соперниками. Таким образом, среди потенциальных соперников:

  • «Приштина»
  • «Сент-Эндрюс»
  • «Семей»
  • «Араз»
  • «Йорринг»
  • АЕК
  • «Андерлехт»
  • «Хит»

На этой стадии турнира противостояния будут проходить в два матча — дома и на выезде. Победители выйдут в четвертьфинал.

Когда жеребьевка плей-офф ЛЧ и матчи

Жеребьевка пройдет в четверг, 6 ноября.

Первые матчи ⅛ финала состоятся 24 ноября, а ответные — 5 декабря.

¼ финала (23 февраля и 6 марта).

Победители двухматчевых противостояний выйдут в финальную стадию.

Финал футзальной Лиги чемпионов

Финальная стадия представляет собой турнир на выбывание с участием четырёх команд («Финал четырёх»), который будет проходить на одной арене в Пезаро (Италия).

Полуфиналы состоятся 7 или 8 мая, а финал и матч за третье место — через два дня.