«Кайрат» и «Семей» в плей-офф Лиги чемпионов: что нужно знать о соперниках и матчах на вылет

Завершились матчи основного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу сезона-2025/26, по итогам которых определились участники плей-офф. В их числе оказались и два казахстанских клуба — алматинский «Кайрат» и «Семей» из одноимённого города. О дальнейшем пути в турнире и потенциальных соперниках представителей Казахстана — в материале Vesti.kz.