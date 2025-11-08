Сборная Казахстана объявила официальное решение по главному тренеру

Вклад Кака в развитие казахстанского футзала
«Бразильский специалист возглавил сборную Казахстана в 2018 году и за прошедшие годы внёс огромный вклад в развитие казахстанского футзала, значительно укрепив его позиции на международной арене. Под его руководством команда стабильно входила в число сильнейших сборных Европы и мира, демонстрируя современный стиль игры, дисциплину и высокий уровень организации», — пишет КФФ.
Исторические достижения сборной
— "На чемпионате мира по футзалу 2021 года в Литве сборная Казахстана добилась исторического результата — впервые вышла в полуфинал и заняла четвёртое место. Этот успех стал самым высоким достижением в истории отечественного футзала и укрепил репутацию Казахстана как одной из ведущих футзальных держав.
Под руководством Кака Казахстан поднялся на рекордные позиции в рейтинге сборных и получил широкое международное признание. Сам специалист неоднократно входил в список номинантов на звание лучшего тренера года в мировом футзале", — говорится в сообщении.
Провал в отборе на Евро-2026
Напомним, ранее сборная Казахстана под руководством Кака не смогла выйти в финальную часть Евро-2026 и впервые за десять лет пропустит крупный турнир среди национальных команд.