Сборная Казахстана объявила официальное решение по главному тренеру

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Севилья
0
:
Осасуна
0
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.25
П2
3.40
Футбол. Англия
1-й тайм
Эвертон
0
:
Фулхэм
0
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.10
П2
4.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Вест Хэм
0
:
Бернли
0
Все коэффициенты
П1
2.38
X
2.95
П2
4.26
Футбол. Германия
перерыв
Байер
5
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
18.20
П2
100.00
Футбол. Германия
перерыв
Гамбург
0
:
Боруссия Д
0
Все коэффициенты
П1
5.00
X
2.95
П2
2.00
Футбол. Германия
перерыв
Хоффенхайм
2
:
РБ Лейпциг
1
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.15
П2
7.10
Футбол. Германия
перерыв
Унион Б
1
:
Бавария
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
3.60
П2
1.52
Футбол. Италия
2-й тайм
Комо
0
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.05
П2
8.50
Футбол. Италия
2-й тайм
Лечче
0
:
Верона
0
Все коэффициенты
П1
4.25
X
1.65
П2
5.50
Футбол. Первая лига
2-й тайм
КАМАЗ
1
:
Волга
3
Все коэффициенты
П1
56.00
X
12.50
П2
1.07
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.37
П2
2.27
Футбол. Франция
19:00
Марсель
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.98
П2
6.74
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.20
П2
6.90
Футбол. Англия
20:30
Сандерленд
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.55
П2
1.45
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.72
П2
3.31
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
14.50
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.56
П2
4.77
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.61
X
4.26
П2
1.56
Футбол. Англия
23:00
Челси
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.17
П2
7.90
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.61
П2
2.45
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.99
П2
3.48
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Акрон
2
П1
X
П2

Сборная Казахстана объявила официальное решение по главному тренеру

Казахстанская федерация футбола объявила о завершении сотрудничества с главным тренером национальной сборной по футзалу Паулу Рикардо Фигейро Силва, более известного как Кака, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Источник: КФФ

Вклад Кака в развитие казахстанского футзала

«Бразильский специалист возглавил сборную Казахстана в 2018 году и за прошедшие годы внёс огромный вклад в развитие казахстанского футзала, значительно укрепив его позиции на международной арене. Под его руководством команда стабильно входила в число сильнейших сборных Европы и мира, демонстрируя современный стиль игры, дисциплину и высокий уровень организации», — пишет КФФ.

Исторические достижения сборной

— "На чемпионате мира по футзалу 2021 года в Литве сборная Казахстана добилась исторического результата — впервые вышла в полуфинал и заняла четвёртое место. Этот успех стал самым высоким достижением в истории отечественного футзала и укрепил репутацию Казахстана как одной из ведущих футзальных держав.

Под руководством Кака Казахстан поднялся на рекордные позиции в рейтинге сборных и получил широкое международное признание. Сам специалист неоднократно входил в список номинантов на звание лучшего тренера года в мировом футзале", — говорится в сообщении.

Провал в отборе на Евро-2026

Напомним, ранее сборная Казахстана под руководством Кака не смогла выйти в финальную часть Евро-2026 и впервые за десять лет пропустит крупный турнир среди национальных команд.