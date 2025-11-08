Сборная Казахстана объявила официальное решение по главному тренеру

— "На чемпионате мира по футзалу 2021 года в Литве сборная Казахстана добилась исторического результата — впервые вышла в полуфинал и заняла четвёртое место. Этот успех стал самым высоким достижением в истории отечественного футзала и укрепил репутацию Казахстана как одной из ведущих футзальных держав.