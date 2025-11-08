Кака честно высказался об уходе из сборной Казахстана

— Сегодня я завершаю незабываемую главу своей жизни как главный тренер национальной сборной Казахстана по футзалу. Это были семь лет полной самоотдачи, труда, нескольких поражений, без больших трофеев, но с множеством маленьких, но очень важных побед — в работе, в жизни, в сердцах каждого, кто был рядом. И именно из этих ежедневных побед складывается настоящий успех и огромный опыт.
За это время мы вместе сделали важные шаги в истории казахстанского футзала — шаги, основанные на страсти, единстве и вере.
От всего сердца хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто был рядом и участвовал в этом пути, и особенно благодарен игрокам. Ваше доверие, поддержка и любовь — это то, что всегда давало мне силы двигаться вперёд.
От всей души желаю Казахстану не только новых побед в футзале, но и процветания, развития и счастья всей нации. Пусть каждый шаг этой страны будет шагом вперёд — с верой, гордостью и единством!
Я уезжаю с чувством огромной благодарности, с тёплыми воспоминаниями и верой в светлое будущее Казахстана.
Сау бол және үлкен рахмет, Alga Қазақстан!" — написал Кака в соцсетях.
Напомним, ранее Казахстанская федерация футбола объявила о завершении сотрудничества с 48-летним специалистом.
Кака возглавлял сборную Казахстана с 2018-го по 2025 годы. В последнем отборочном цикле на чемпионат Европы-2026 команда не смогла завоевать квалификацию и пропустит крупный турнир среди национальных команд впервые за 10 лет.