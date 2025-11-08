Кака честно высказался об уходе из сборной Казахстана

— Сегодня я завершаю незабываемую главу своей жизни как главный тренер национальной сборной Казахстана по футзалу. Это были семь лет полной самоотдачи, труда, нескольких поражений, без больших трофеев, но с множеством маленьких, но очень важных побед — в работе, в жизни, в сердцах каждого, кто был рядом. И именно из этих ежедневных побед складывается настоящий успех и огромный опыт.