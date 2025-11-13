«Семей» победил известный клуб со счётом 4:2

Встреча прошла в Темиртау и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Абдирасул Абдуманапулы (11-я минута), Камиль Герейханов (22-я), Дедезиньо (22-я) и Арнольд Кнауб (38-я). Хозяева один мяч отыграли благодаря автоголу Ержана Карменова (22-я), а также у них отличился Тимур Малибеков (30-я).
Первая игра команд, состоявшаяся 12 ноября, закончилась победой «Семея» со счётом 4:1.
«Семей» с 33 очками лидирует в турнирной таблице, тогда как «Тулпар» располагается на седьмой строчке, имея в активе 19 очков.
«Семей» все ещё участвует в Лиге чемпионов. В ⅛ финала его соперником станет «Пяст» из Польши. Первые игры состоятся 24 ноября, ответные — 5 декабря. Восемь победителей этой стадии выйдут в четвертьфиналы, матчи которых запланированы на 23 февраля и 6 марта.
Напомним, «Тулпар» — один из известных казахстанских клубов. В своё время команда считалась главным соперником «Кайрата» в борьбе за чемпионство. Клуб был расформирован в 2016 году, а воссоздан — в 2024-м. Карагандинцы воспитали ряд ключевых игроков для сборной Казахстана.