«Семей» победил известный клуб со счётом 4:2

«Семей» все ещё участвует в Лиге чемпионов. В ⅛ финала его соперником станет «Пяст» из Польши. Первые игры состоятся 24 ноября, ответные — 5 декабря. Восемь победителей этой стадии выйдут в четвертьфиналы, матчи которых запланированы на 23 февраля и 6 марта.