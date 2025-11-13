Ричмонд
«Кайрат» забил 5 голов и отменил сенсацию

Алматинский «Кайрат» одержал победу над талдыкорганским «Жетысу» в 14-м туре чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

Источник: АФК "Кайрат"

Встреча, прошедшая в Талдыкоргане, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей, не позволивших состояться сенсации. У алматинцев отличились Жулио Занотто (6-я минута), Геге (14-я, 32-я), Жахангир Рашит (16-я) и Атирсон (19-я). В составе проигравших голы забили Жанасыл Алмасулы (8-я) и Аят Мусабаев (30-я).

Первая игра команд, состоявшаяся днём ранее, закончилась победой алматинского клуба со счётом 6:1.

«Кайрат» с 29 очками идёт вторым в турнирной таблице, а «Жетысу» с 7 очками располагается на предпоследней, 11-й строчке.

Ранее «Кайрат» выбрал арену на домашние матчи Лиги чемпионов. В ⅛ финала алматинцам будет противостоять бельгийский «Спортинг-Андерлехт». Первые игры состоятся 24 ноября, ответные — 5 декабря. Восемь победителей выйдут в ¼ финала, матчи которого намечены на 23 февраля и 6 марта. Победители четвертьфиналов сыграют в финальной стадии, которую 8 и 10 мая примет итальянский Пезаро.

Также стало известно, что «Кайрат» отпустит одного из лидеров. Им интересуется клуб из Испании.