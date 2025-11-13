«Кайрат» забил 5 голов и отменил сенсацию

Ранее «Кайрат» выбрал арену на домашние матчи Лиги чемпионов. В ⅛ финала алматинцам будет противостоять бельгийский «Спортинг-Андерлехт». Первые игры состоятся 24 ноября, ответные — 5 декабря. Восемь победителей выйдут в ¼ финала, матчи которого намечены на 23 февраля и 6 марта. Победители четвертьфиналов сыграют в финальной стадии, которую 8 и 10 мая примет итальянский Пезаро.