Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
1
:
Швейцария
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
1
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Греция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
4
:
Дания
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2

Чемпион Европы по мини-футболу возглавил академию «Спартака»

Олег Денисов сменил на этой должности Дмитрия Сидорова.

Источник: РИА "Новости"

Олег Денисов назначен на должность директора Академии «Спартак» имени Федора Черенкова. Об этом сообщается на сайте московского клуба.

На этом посту 58-летний Денисов сменил Дмитрия Сидорова.

Денисов — известный в прошлом мини-футбольный вратарь, заслуженный мастер спорта. В составе сборной России он в 1999 году стал чемпионом Европы, а вместе с московской «Диной» восемь раз выигрывал чемпионат России, шесть раз — Кубок России, три раза — Турнир европейских чемпионов, и один раз — Межконтинентальный кубок.

Денисов, выпускник факультета журналистики МГУ, после завершения карьеры игрока вел программу «Футбол России» на федеральном телевидении, комментировал футбольные матчи, возглавлял медиаслужбу «Дины».

После Денисов посвятил себя детскому и юношескому футболу, занимая должность заместителя директора «Московской футбольной академии».