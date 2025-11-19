Чемпион Европы по мини-футболу возглавил академию «Спартака»

Денисов — известный в прошлом мини-футбольный вратарь, заслуженный мастер спорта. В составе сборной России он в 1999 году стал чемпионом Европы, а вместе с московской «Диной» восемь раз выигрывал чемпионат России, шесть раз — Кубок России, три раза — Турнир европейских чемпионов, и один раз — Межконтинентальный кубок.