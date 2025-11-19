Ричмонд
Со счётом 3:1 завершился матч с участием «Кайрата»

Алматинский «Кайрат» одержал уверенную домашнюю победу над уральским «Байтереком» в рамках 16-го тура чемпионата Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

Источник: АФК "Кайрат"

Ход встречи

«Кайрат» активно начал игру и первым вышел вперёд благодаря точному удару Атирсона. Спустя несколько минут Каирбай укрепил преимущество хозяев, успешно завершив ещё одну атаку.

«Байтерек» сумел сократить разницу — Нурин воспользовался своим моментом и сделал счёт 2:1. Однако интрига продержалась недолго: Каирбай быстро ответил вторым мячом и вновь обеспечил «Кайрату» двухголевой запас.

Турнирное положение

После 16 сыгранных матчей «Кайрат» набрал 35 очков и занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Семея» на четыре балла. «Байтерек», проведя 14 игр, располагается на 10-й строчке с 16 очками.