«Семей» упустил победу со счета 3:0 в матче Лиги чемпионов

Первый гол на четвертой минуте забил Дедезиньо, откликнувшийся на передачу Родригиньо. В начале второго тайма Камиль Герейханов (21-я минута) отличился с передачи Марсело. Третий гол на 35-й минуте забил Дедезиньо. Впрочем, спустя 32 секунды Винисиус Тейшейра сократил отставание — 3:1. Спустя 30 секунд он же забил второй гол и свел преимущество «Семея» к минимуму. Третий гол гости забили за три секунды до окончания матча: на 40-й минуте отличился Мартинс Граца.