«Семей» упустил победу со счета 3:0 в матче Лиги чемпионов

Матч в Семее завершился со счетом 3:3 в пользу хозяев площадки. Примечательно, что казахстанский клуб еще за пять минут до окончания игры уверенно побеждал со счетом 3:0.
Первый гол на четвертой минуте забил Дедезиньо, откликнувшийся на передачу Родригиньо. В начале второго тайма Камиль Герейханов (21-я минута) отличился с передачи Марсело. Третий гол на 35-й минуте забил Дедезиньо. Впрочем, спустя 32 секунды Винисиус Тейшейра сократил отставание — 3:1. Спустя 30 секунд он же забил второй гол и свел преимущество «Семея» к минимуму. Третий гол гости забили за три секунды до окончания матча: на 40-й минуте отличился Мартинс Граца.
Ответная игра команд запланирована на 5 декабря в Гливице.
Напомним, что в ⅛ финала 16 команд были разбиты на восемь пар, которые проведут по два матча. Первые игры состоятся 24 ноября, ответные — 5 декабря.
Восемь победителей выйдут в четвертьфиналы. Матчи этой стадии намечены на 23 февраля и 6 марта. Победители четвертьфиналов сыграют в финальной стадии, которую 8 и 10 мая примет итальянский Пезаро.