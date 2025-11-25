Ричмонд
«Кайрат» победил в матче Лиги чемпионов с 10 голами

Алматинский «Кайрат» обыграл бельгийский «Спортинг-Андерлехт» в первом матче ⅛ финала футзальной Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Источник: АФК "Кайрат"

Матч в Брюсселе завершился со счетом 7:3 в пользу казахстанского клуба.

Уже на второй минуте Кайо Руис вывел «Кайрат» вперед. Хозяева ответили на это тремя голами: на третьей минуте отличились Ранжел и Грелло. На десятой минуте мяч забил Панеш Феликс.

Алматинцы сумели собраться и отыграть отставание: на 11-й минуте Оливейра да Сильва сделал счет 3:2, а на 12-й Отанья сравнял результат.

В отличие от упорного первого тайма, вторая половина полностью сложилась в пользу алматинцев. На 21-й минуте Даурен Турсагулов во второй раз вывел гостей вперед. Спустя пять минут Да Сильва забил пятый гол в ворота бельгийского клуба. На 29-й минуте Биржан Оразов сделал счет 6:3.

Точку в игре подвел Отанья, отличившийся за 30 секунд до конца матча.

Ответный матч команд запланирован на 5 декабря в Алматы.

Отметим, что «Семей» в первом матче принимал польский «Пяст». За пять минут до конца игры казахстанский клуб побеждал со счетом 3:0, но позволил гостям уйти от поражения — 3:3. Решающий гол был забит за четыре секунды до окончания матча.