«Кайрат» победил в матче Лиги чемпионов с 10 голами

В отличие от упорного первого тайма, вторая половина полностью сложилась в пользу алматинцев. На 21-й минуте Даурен Турсагулов во второй раз вывел гостей вперед. Спустя пять минут Да Сильва забил пятый гол в ворота бельгийского клуба. На 29-й минуте Биржан Оразов сделал счет 6:3.