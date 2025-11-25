Ричмонд
«Ментальные проблемы». В «Семее» назвали причину камбэка в Лиге чемпионов

Главный тренер «Семея» Аслан Смаков высказался о прошедшем матче ⅛ финала Лиги чемпионов против польского клуба «Пяст», передает корреспондент Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

На «Абай Арене» казахстанский клуб упустил преимущество в три мяча и завершил игру со счетом 3:3. Тренер семейской команды объяснил с чем связано невероятное спасение со стороны соперника.

«До 30-й минуты матч был под нашим контролем, вели со счетом 3:0, что наверное нас немного расслабило. Для нас это уже второй подобной случай, ранее также потеряли преимущество в игре с “Этуалем”.

Мы поговорили с тренерским штабом, возможно, это наша ментальная проблема. Мы пока молодой клуб, не сталкивались с такими проблемами. Я отвечаю за результат, ребята сделали большую работу. Но некоторые наши тактические моменты не сработали. Ребята были не в том ритме и интенсивности. Мы отрабатывали высокий прессинг на тренировках, должны были накрывать вратаря при его подключениях, заставлять его ошибаться, но в итоге все три гола произошли после включений вратаря.

Это именно то, что нам предстоит исправить в ближайшие дни перед ответной игрой. Могу заверить болельщиков, в ответном матче мы будем максимально сконцентрированы. Выход в следующий раунд состоит из двух матчей и в ответной игрой мы выйдем с целью побеждать", — отметил Смаков.

Ответная игра команд запланирована на 5 декабря в Гливице.

Напомним, что в ⅛ финала 16 команд были разбиты на восемь пар, которые проведут по два матча. Первые игры состоятся 24 ноября, ответные — 5 декабря.

Восемь победителей выйдут в четвертьфиналы. Матчи этой стадии намечены на 23 февраля и 6 марта. Победители четвертьфиналов сыграют в финальной стадии, которую 8 и 10 мая примет итальянский Пезаро.