Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
21:00
Атлетик
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.15
П2
1.73
Футбол. Англия
22:30
Арсенал
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.06
П2
8.50
Футбол. Англия
22:30
Брайтон
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.56
П2
3.47
Футбол. Англия
22:30
Бернли
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
5.06
X
3.78
П2
1.74
Футбол. Англия
22:30
Вулверхэмптон
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
3.28
X
3.32
П2
2.33
Футбол. Англия
23:15
Лидс
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.98
X
3.87
П2
1.91
Футбол. Англия
23:15
Ливерпуль
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.50
П2
8.00

Сборная России по футзалу проведет матчи с Узбекистаном

Сборная России по футзалу сыграет два матча с Узбекистаном в декабре.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Мужская сборная России по футзалу проведет два товарищеских матча с командой Узбекистана в декабре, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Обе встречи пройдут в Бухаре 19 и 21 декабря и начнутся в 15:00 по московскому времени.

«Наш соперник не нуждается в представлении. Сборная Узбекистана — одна из ведущих футбольных держав Азии, они постоянно прогрессируют и повышают свой класс, с ними очень тяжело, но оттого безумно интересно соперничать. Это будут очень важные игры как для нас, так и для наших соперников. С нетерпением ждем предстоящих матчей. Благодарны принимающей стороне за приглашение сыграть на их территории и РФС за организацию выезда. В нынешних условиях поддерживающего режима это прекрасная возможность сыграть с сильным соперником и получить очередной импульс для дальнейшего прогресса», — заявил главный тренер сборной России Бесо Зоидзе.

В октябре сборная России провела два товарищеских матча против сборной Ирана в Туле. Первая встреча завершилась ничьей со счетом 1:1, во второй игре россияне одержали победу — 5:2.