Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ахмат
0
:
Оренбург
0
Все коэффициенты
П1
3.30
X
2.13
П2
4.05
Футбол. Франция
21:00
Брест
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.98
П2
2.04
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.45
П2
2.60
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.04
П2
3.09
Футбол. Франция
23:00
Лилль
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.60
П2
3.05
Футбол. Премьер-лига
06.12
Ростов
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.27
П2
3.75

«Кайрат» устроил победный камбэк и вышел в ¼ финала Лиги чемпионов

Алматинский «Кайрат» вышел в ¼ финала футзальной Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух игр бельгийский «Спортинг-Андерлехт», передают Vesti.kz.

Источник: АФК "Кайрат"

Первый матч на выезде алматинцы выиграли со счётом 7:3, а в ответной встрече, прошедшей 5 декабря в Алматы, победили 5:3.

При этом кайратовцы после первого тайма проигрывали 1:2, но после перерыва не только отыгрались, но и дожали соперника.

В составе хозяев отличились Жахангир Рашит (7-я минута), Биржан Оразов (23-я, 33-я), Жоао Пауло (37-я) и Атирсон Да Сильва Оливейра (40-я). У гостей голы забили Эду (15-я), Грелло (18-я) и Стивен Диллин (40-я). При этом у бельгийцев красную карточку на 26-й минуте получил вратарь Дейвиди Данер Бассани.

Напомним, что четвертьфиналы запланированы на 23 февраля и 6 марта. Победители сыграют в финальной стадии, которую 8 и 10 мая примет итальянский Пезаро.