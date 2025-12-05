«Кайрат» устроил победный камбэк и вышел в ¼ финала Лиги чемпионов

Первый матч на выезде алматинцы выиграли со счётом 7:3, а в ответной встрече, прошедшей 5 декабря в Алматы, победили 5:3.
При этом кайратовцы после первого тайма проигрывали 1:2, но после перерыва не только отыгрались, но и дожали соперника.
В составе хозяев отличились Жахангир Рашит (7-я минута), Биржан Оразов (23-я, 33-я), Жоао Пауло (37-я) и Атирсон Да Сильва Оливейра (40-я). У гостей голы забили Эду (15-я), Грелло (18-я) и Стивен Диллин (40-я). При этом у бельгийцев красную карточку на 26-й минуте получил вратарь Дейвиди Данер Бассани.
Напомним, что четвертьфиналы запланированы на 23 февраля и 6 марта. Победители сыграют в финальной стадии, которую 8 и 10 мая примет итальянский Пезаро.