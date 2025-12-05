Ричмонд
«Семей» сотворил камбэк с 0:2 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Семей» одержал волевую победу над польской командой «Пяст» и прошёл в ¼ финала футзальной Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Источник: МФК "Семей"

Первый матч в Семее завершился со счётом 3:3. Ответная встреча прошла в ночь на 6 декабря в Гливице и закончилась победой казахстанского клуба — 5:3. В первом тайме гости уступали 0:2, но к перерыву сумели отыграться, а во второй 20-минутке дожали соперника.

У «Пяста» отличились Яни Корпела (1-я минута), Бертолин Дендал Роса (6-я) и Гильерме Кауэ Да Луз (31-я). В составе «Семея» забивали Нурсултан Пиялы (18-я), Ринат Турегазин (20-я, 31-я), Педро Энрике Да Сильва Фариаш (28-я) и Марсело (40-я).

Четвертьфиналы запланированы на 23 февраля и 6 марта, а победители сыграют в финальной стадии, которую 8 и 10 мая примет итальянский Пезаро.

