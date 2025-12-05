«Семей» сотворил камбэк с 0:2 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Первый матч в Семее завершился со счётом 3:3. Ответная встреча прошла в ночь на 6 декабря в Гливице и закончилась победой казахстанского клуба — 5:3. В первом тайме гости уступали 0:2, но к перерыву сумели отыграться, а во второй 20-минутке дожали соперника.