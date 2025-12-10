12-ю голами обернулся матч «Кайрат» — «Астана»

Старт получился стремительным: уже на 2-й минуте Эдсон Сантос вывел «Кайрат» вперёд, но столичные быстро ответили — Евгений Кошкин мгновенно восстановил равновесие. На этом интрига закончилась: алматинцы перехватили инициативу и превратили встречу в собственное шоу. Жулио Занотто, Даурен Турсагулов и дубль Биржана Оразова позволили хозяевам уйти на перерыв с комфортным преимуществом 5:1.
После перерыва команда из Алматы продолжила давить. Дамир Каирбай, дважды Кайо Лаврати и Багдаулет Умирзаков довели счёт до двузначного, а Биржан Оразов оформил хет-трик. «Астана» смогла ответить лишь на 39-й минуте усилиями Диаса Усеинова — 10:2.
Благодаря убедительной победе «Кайрат» укрепился на втором месте турнирной таблицы, набрав 38 очков. «Астана» с 20 баллами занимает восьмую строчку.