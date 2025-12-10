12-ю голами обернулся матч «Кайрат» — «Астана»

Старт получился стремительным: уже на 2-й минуте Эдсон Сантос вывел «Кайрат» вперёд, но столичные быстро ответили — Евгений Кошкин мгновенно восстановил равновесие. На этом интрига закончилась: алматинцы перехватили инициативу и превратили встречу в собственное шоу. Жулио Занотто, Даурен Турсагулов и дубль Биржана Оразова позволили хозяевам уйти на перерыв с комфортным преимуществом 5:1.