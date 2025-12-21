Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Вильярреал
0
:
Барселона
1
Все коэффициенты
П1
22.00
X
9.50
П2
1.11
Футбол. Германия
2-й тайм
Майнц
0
:
Санкт-Паули
0
Все коэффициенты
П1
7.50
X
1.25
П2
13.20
Футбол. Англия
19:30
Астон Вилла
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.72
П2
3.50
Футбол. Германия
19:30
Хайденхайм
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
18.00
X
10.25
П2
1.16
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.35
П2
3.95
Футбол. Испания
20:30
Эльче
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.16
П2
3.25
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.06
X
3.52
П2
2.20
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.65
П2
5.51
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Пиза
2
П1
X
П2

Со счётом 1:3 завершился матч сборной Узбекистана против России

Сегодня, 21 декабря, мужская сборная Узбекистана по футзалу провела второй товарищеский матч с командой России. Встреча прошла в Спорткомплексе Бухарского университета и завершилась победой гостей — 3:1, передают Vesti.kz.

Источник: Александр Любарский, РФС

Ход игры и голы

Первый тайм остался без голов, но во второй половине хозяева паркета открыли счёт на 28-й минуте. Уже через две минуты капитан сборной России Артём Ниязов сравнял счёт, а за три минуты до финального свистка вывел команду вперёд. Окончательный результат — 3:1 — установил Кирилл Щурок.

Первая встреча

Первый товарищеский матч между сборными прошёл 19 декабря и завершился победой узбекской команды со счётом 3:2. Таким образом, серия из двух игр закончилась с одной победой у каждой сборной.