Со счётом 1:3 завершился матч сборной Узбекистана против России

Первый тайм остался без голов, но во второй половине хозяева паркета открыли счёт на 28-й минуте. Уже через две минуты капитан сборной России Артём Ниязов сравнял счёт, а за три минуты до финального свистка вывел команду вперёд. Окончательный результат — 3:1 — установил Кирилл Щурок.