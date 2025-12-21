Со счётом 1:3 завершился матч сборной Узбекистана против России

Ход игры и голы
Первый тайм остался без голов, но во второй половине хозяева паркета открыли счёт на 28-й минуте. Уже через две минуты капитан сборной России Артём Ниязов сравнял счёт, а за три минуты до финального свистка вывел команду вперёд. Окончательный результат — 3:1 — установил Кирилл Щурок.
Первая встреча
Первый товарищеский матч между сборными прошёл 19 декабря и завершился победой узбекской команды со счётом 3:2. Таким образом, серия из двух игр закончилась с одной победой у каждой сборной.