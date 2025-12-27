В розыгрыше Кубка Беларуси по мини-футболу определились очередные четвертьфиналисты

Три поединка ⅛ финала состоялись сегодня в Минске. Финалисты предыдущего кубкового турнира спортсмены «Столицы» разгромили на своей арене «Динамо-БНТУ» с результатом 11:1, «Охрана-Динамо» победила «Понс-Бутикавто» — 5:2, а «Минск» уступил брестскому «Меркурию-ГТК» со счетом 4:5. В оршанском дерби «Витэн» не пожалел «Электросети», выиграв с сухим счетом 13:0. Ранее в ¼ финала пробились столичные клубы «Дорожник» и «Штурм», а также гомельский БЧ.