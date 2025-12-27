Ричмонд
В розыгрыше Кубка Беларуси по мини-футболу определились очередные четвертьфиналисты

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по мини-футболу определились еще четыре участника четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Три поединка ⅛ финала состоялись сегодня в Минске. Финалисты предыдущего кубкового турнира спортсмены «Столицы» разгромили на своей арене «Динамо-БНТУ» с результатом 11:1, «Охрана-Динамо» победила «Понс-Бутикавто» — 5:2, а «Минск» уступил брестскому «Меркурию-ГТК» со счетом 4:5. В оршанском дерби «Витэн» не пожалел «Электросети», выиграв с сухим счетом 13:0. Ранее в ¼ финала пробились столичные клубы «Дорожник» и «Штурм», а также гомельский БЧ.

Завтра в последнем матче за выход в четвертьфинал нынешний владелец трофея гомельский ВРЗ примет на своей площадке «Беликом» из Хотимска.

В прошлом сезоне обладателем Кубка Беларуси второй раз стал ВРЗ, одолевший в финале «Столицу» со счетом 3:2. Чаще других обладателем трофея становился минский «Дорожник», у которого семь побед. Столичный МАПИД пять раз брал кубок, четыре — оршанский «Витэн».