В розыгрыше Кубка Беларуси по мини-футболу определились очередные четвертьфиналисты

Три поединка ⅛ финала состоялись сегодня в Минске. Финалисты предыдущего кубкового турнира спортсмены «Столицы» разгромили на своей арене «Динамо-БНТУ» с результатом 11:1, «Охрана-Динамо» победила «Понс-Бутикавто» — 5:2, а «Минск» уступил брестскому «Меркурию-ГТК» со счетом 4:5. В оршанском дерби «Витэн» не пожалел «Электросети», выиграв с сухим счетом 13:0. Ранее в ¼ финала пробились столичные клубы «Дорожник» и «Штурм», а также гомельский БЧ.
Завтра в последнем матче за выход в четвертьфинал нынешний владелец трофея гомельский ВРЗ примет на своей площадке «Беликом» из Хотимска.
В прошлом сезоне обладателем Кубка Беларуси второй раз стал ВРЗ, одолевший в финале «Столицу» со счетом 3:2. Чаще других обладателем трофея становился минский «Дорожник», у которого семь побед. Столичный МАПИД пять раз брал кубок, четыре — оршанский «Витэн».