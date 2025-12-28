Со счётом 5:2 завершился матч финала Кубка Казахстана

Во втором тайме «Семей» не сбавил обороты. На 24-й минуте Марсело Аугусто дос Сантос забил пятый мяч, фактически сняв все вопросы о победителе финала. «Актобе» сумел ответить лишь в заключительном отрезке встречи. На 33-й минуте гол престижа забил Егор Нулет, а спустя две минуты Кайрат Иманалин реализовал пенальти, установив окончательный счёт матча.