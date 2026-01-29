«Кайрат» нашёл игроку сборной Казахстана новый клуб

21-летний универсал в первой половине сезона с учётом кубковых матчей отметился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Кроме того, в этом сезоне Каирбай дебютировал в Лиге чемпионов в матче с «Приштиной».
Это уже второй случай исходящей аренды со стороны алматинского клуба в зимнее трансферное окно. Ранее вратарь Нарун Сериков перешёл в «Актобе».
Между тем «Кайрат» подписал нападающего сборной Португалии. Ещё алматинский клуб объявил о приходе бразильского вратаря Вандерсона Мануэля Перейры да Силвы и контракте с бразильским универсальным игроком Игором Кариокой.