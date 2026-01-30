Ричмонд
Сборная Беларуси по футзалу обыграла словенцев на Евро-2026

Команда Беларуси выступала в группе «C» вместе со сборными Бельгии, Испании и Словении, но пробиться в плей-офф не смогла.

Источник: АБФФ

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Игроки сборной Беларуси по футзалу обыграли словенцев на Чемпионате Европы, сообщили в АБФФ.

В заключительном туре группового этапа европейского первенства команда Александра Черника показала хорошую игру.

Несмотря на то, что белорусы пропустили мяч в начале поединка, им удалось повернуть игру в свою сторону, добыв волевую победу. Дубль в этой встрече оформил Артем Козел, еще один гол в свой актив записал Сергей Крыкун. Итоговый счет — 2:3.

«Как итог — поединок против хозяев площадки получился результативным и принес белорусской сборной первую в истории победу на Евро. К сожалению, этот результат не позволил “белакрылым” пробиться в плей-офф», — говорится в сообщении федерации.

Ранее на групповой стадии турнира белорусы уступили бельгийцам со счетом 0:4 и испанцам — 0:2.

Путевка на Евро-2026

Белорусская сборная по футзалу обеспечила себе путевку на чемпионат Европы в апреле прошлого года, заняв первое место в отборочной группе и опередив команды Италии, Финляндии и Мальты.

Таким образом, белорусы второй раз в своей истории смогли сыграла в финальной стадии континентального первенства.

Действующими чемпионами континента являются португальцы — они выиграли два последних Евро (в 2018 и 2022 годах), а также чемпионат мира в 2021-м и футзальную Финалиссиму в 2022-м.