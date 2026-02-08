«Кайрат» забил девять голов и оформил разгром на выезде

С первых минут встречи гости захватили полный контроль над игрой. Уже на 2-й минуте счёт открыл Кайо Руиз, а к середине первого тайма «Кайрат» превратил матч в одностороннее противостояние. Рафао (6') и Эдсон (дубль на 11-й минуте) сделали счёт крупным, после чего отличились Токаев (12') и снова Рафао (13') — 0:6 уже к 13-й минуте.