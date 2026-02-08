Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
0
:
Леванте
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.20
П2
19.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Кельн
0
:
РБ Лейпциг
1
Все коэффициенты
П1
10.50
X
4.70
П2
1.37
Футбол. Италия
2-й тайм
Лечче
1
:
Удинезе
1
Все коэффициенты
П1
4.50
X
1.53
П2
6.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Брайтон
0
:
Кристал Пэлас
1
Все коэффициенты
П1
20.00
X
3.90
П2
1.37
Футбол. Франция
2-й тайм
Ницца
0
:
Монако
0
Все коэффициенты
П1
4.90
X
1.70
П2
4.10
Футбол. Испания
18:15
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.60
П2
1.92
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
4.06
X
3.27
П2
2.10
Футбол. Франция
19:15
Осер
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.28
П2
2.95
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.80
П2
1.88
Футбол. Англия
19:30
Ливерпуль
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.90
П2
3.08
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.30
X
7.00
П2
8.75
Футбол. Италия
20:00
Сассуоло
:
Интер
Все коэффициенты
П1
7.80
X
4.90
П2
1.44
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.99
П2
6.87
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.66
П2
9.00
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.16
П2
6.04
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.56
П2
1.60
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Парма
1
П1
X
П2

«Кайрат» забил девять голов и оформил разгром на выезде

Алматинский «Кайрат» одержал уверенную выездную победу над «Шымкентом» в матче чемпионата Казахстана по футзалу, не оставив хозяевам ни единого шанса — 2:9, передают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

«Кайрат» на выезде разгромил «Шымкент»

С первых минут встречи гости захватили полный контроль над игрой. Уже на 2-й минуте счёт открыл Кайо Руиз, а к середине первого тайма «Кайрат» превратил матч в одностороннее противостояние. Рафао (6') и Эдсон (дубль на 11-й минуте) сделали счёт крупным, после чего отличились Токаев (12') и снова Рафао (13') — 0:6 уже к 13-й минуте.

Единственный ответ хозяев в первой половине оформил Турдыбек (17'), но даже этот гол не повлиял на ход игры — алматинцы продолжали доминировать.

Во втором тайме разгром продолжился. Турсагулов оформил дубль (24', 35'), ещё один мяч добавил Токаев (38'). «Шымкент» смог ответить лишь голом Жаксыбека на 40-й минуте, установив окончательный счёт — 2:9.

Голы в матче:

0:1 — Кайо Руиз (2')
0:2 — Рафао (6')
0:3 — Эдсон (11')
0:4 — Эдсон (11')
0:5 — Тоқаев (12')
0:6 — Рафао (13')
1:6 — Тұрдыбек (17')
1:7 — Тұрсағұлов (24')
1:8 — Тұрсағұлов (35')
1:9 — Тоқаев (38')
2:9 — Жақсыбек (40').

Турнирное положение

После этой победы «Кайрат» набрал 53 очка и продолжает идти вторым в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Семея» на пять баллов.

«Шымкент» по-прежнему замыкает таблицу — 12-е место и всего 7 очков в активе, продолжая тяжёлую серию в текущем сезоне.