Конор Макгрегор: «В бою с Серроне буду сиять и творить магию внутри октагона, как делал прежде»
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о своих ожиданиях перед боем против Дональда Серроне.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о своих ожиданиях перед боем против Дональда Серроне.
По достоинству оцениваю Серроне. Он бился много раз с тех пор, как я виделся с ним на
пресс-конференцииперед боем с Алдо. Дональд продолжает двигаться вперед, он крайне часто выступал. Серроне — отличный семьянин. Уважаю это и жду хорошего боя.
«На текущем этапе моей карьеры — это отличный способ вернуться. Рад снова быть здесь и провести бой с Серроне. Буду сиять 18 января и творить магию внутри октагона, как делал прежде. Почему я должен думать о весе? Меня это не волнует. Я бы победил его в любом весе. Я победил бы его даже с простудой», — заявил Макгрегор.
Напомним, что ирландец вернется в октагон на турнире UFC 246, где в главном бою вечера он сойдется с Дональдом Серроне. На счету Макгрегора 21 победа при четырех поражениях. Дональд Серроне имеет за плечами 36 побед, 13 поражений и еще один бой признан несостоявшимся.