Конор Макгрегор: «В бою с Серроне буду сиять и творить магию внутри октагона, как делал прежде»

По достоинству оцениваю Серроне. Он бился много раз с тех пор, как я виделся с ним на пресс-конференции перед боем с Алдо. Дональд продолжает двигаться вперед, он крайне часто выступал. Серроне — отличный семьянин. Уважаю это и жду хорошего боя.

«На текущем этапе моей карьеры — это отличный способ вернуться. Рад снова быть здесь и провести бой с Серроне. Буду сиять 18 января и творить магию внутри октагона, как делал прежде. Почему я должен думать о весе? Меня это не волнует. Я бы победил его в любом весе. Я победил бы его даже с простудой», — заявил Макгрегор.