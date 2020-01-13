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22:42 (мск), источник: Матч ТВ

Конор Макгрегор: «В бою с Серроне буду сиять и творить магию внутри октагона, как делал прежде»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о своих ожиданиях перед боем против Дональда Серроне.

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Источник: Conor McGregor
По достоинству оцениваю Серроне. Он бился много раз с тех пор, как я виделся с ним на пресс-конференции перед боем с Алдо. Дональд продолжает двигаться вперед, он крайне часто выступал. Серроне — отличный семьянин. Уважаю это и жду хорошего боя.
Конор Макгрегор

«На текущем этапе моей карьеры — это отличный способ вернуться. Рад снова быть здесь и провести бой с Серроне. Буду сиять 18 января и творить магию внутри октагона, как делал прежде. Почему я должен думать о весе? Меня это не волнует. Я бы победил его в любом весе. Я победил бы его даже с простудой», — заявил Макгрегор.

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Напомним, что ирландец вернется в октагон на турнире UFC 246, где в главном бою вечера он сойдется с Дональдом Серроне. На счету Макгрегора 21 победа при четырех поражениях. Дональд Серроне имеет за плечами 36 побед, 13 поражений и еще один бой признан несостоявшимся.

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