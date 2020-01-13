Хабиб высмеял самого отчаянного бойца UFC. Когда-то они воевали в соцсетях и хотели подраться

Источник: AP 2020

18 января Конор Макгрегор и Дональд Серроне подерутся на UFC 246. Медийщики UFC сделали промо-ролики, фильмы и т. д. 11 января на Youtube-канале UFC Russia было опубликовано короткое видео с русской озвучкой о том, с какими чувствами Серроне выходит в октагон.

— Из раза в раз я боюсь, нервничаю, думаю: «Блин, у меня руки тяжелые, ноги тяжелые». И ты так рано приезжаешь на арену, сидишь смотришь бои, следишь за временем, — говорит Серроне в начале ролика.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bFOmC55t7H0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Этот отрывок у себя в сторис выложил Хабиб Нурмагомедов, сделав подпись: «Мысли очкошника». То есть Хабиб назвал Серроне трусом. И это при том, что у Ковбоя имидж отчаянного парня. Серроне в UFC считают человеком, который соглашается на любой бой. Он рекордсмен UFC по числу боев (33) и побед (23). В среднем за год он проводит минимум три боя. Есть и такой известный случай: 3 января 2015 года Дональд победил Майлса Джури, а уже через 15 дней вышел на бой с Бенсоном Хендерсоном, заменив Эдди Альвареса. Выиграл он и у Хендерсона. В общем, кого в этом мире нельзя назвать трусом, так это Серроне.

Хабиб Нурмагомедов высмеял соперника Макгрегора.

Источник: Фото Instagam Хабиба

Может, Хабиб просто пошутил. Однако когда-то между ним и Ковбоем были серьезные терки. Все знают, что бой Нурмагомедова с Тони Фергюсоном срывался четыре раза. Но многие забыли, что поединок Хабиба с Серроне тоже должен был состояться — и не раз, но этого так и не произошло.

1-я попытка. 19 апреля 2014 года Хабиб победил Рафаэля дос Аньоса и вошел в пятерку лучших легковесов UFC. Лига предложила ему главный бой на шоу UFC Fight Night 45, которое было намечено на 16 июля. Соперник — Дональд Серроне. Команда Нурмагомедова сразу отказалась от такого варианта, поскольку 16 июля 2014-го — время священного для мусульман месяца Рамадан. При этом, по словам тогдашнего представителя российского бойца Майка Константино, имя потенциального противника Хабиба промоушен им не называл. В итоге Серроне подрался с Джимом Миллером, выиграв техническим нокаутом.

2-я попытка. Бой Нурмагомедова с Ковбоем назначили на 27 сентября 2014-го. Однако в начале тренировочного лагеря дагестанец порвал крестообразные связки колена — когда играл в регбол. Колено прооперировали, и Хабиб выбыл на длительный срок — реабилитация закончилась только в декабре 2014-го. Предложение о бое (видимо, не конкретно с Серроне, а с победителем боя Ковбоя и Миллера) поступило Хабибу в начале июля — буквально за несколько часов до того, как он пошел на роковую тренировку. 16 июля Серроне нокаутировал Миллера, потом было объявлено о поединке Дональда с Хабибом, а 18 июля Нурмагомедов сообщил о травме в Instagram.

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Я очень хотел выступить на UFC 178- 28 сентября, но Всевышний предопределил по другому.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Khabib Nurmagomedov</a> (@khabib_nurmagomedov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2014-07-18T17:10:10+00:00">18 Июл 2014 в 10:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

3-я попытка. Как уже было сказано, 18 января Ковбой победил Хендерсона. Через два дня Хабиб в Twitter бросил ему вызов, а в феврале их бой поставили на 23 мая, UFC 187.

Хабиб, к тому времени уже хорошо овладевший английским, стал дерзить Ковбою в Twitter, а еще толкнул пламенную речь в интервью MMA Hour. Вот она:

«Ковбой — это фейк, — сказал Хабиб. — Я не считаю его настоящим ковбоем, я думаю, что он — фейк. Он все время пьет, он все время пьяный. Настоящий ковбой — это я. Я — горец. Я тренируюсь всю жизнь, я борюсь с медведями. Я — настоящий ковбой, а он пьяница. Я — дагестанский ковбой, 100 процентов. Знаете, почему он немного нервничает? Потому что я говорю правду. Я не занимаюсь трэштоком, а говорю правду, и поэтому он нервничает. Ему нужно тренировать борьбу, и в качестве спарринг-партнеров приглашать борцов».

После двух месяцев мы наконец-то получили возможность встретиться. Это будет сумасшедший бой, и когда клетка закроется, он поймет: «Да этот парень сумасшедший, зачем я согласился на этот поединок?». Я хочу размазать этого парня. Но он говорит, что я не смогу этого сделать, что он надерет мне задницу. Хорошо, дождемся 23 мая. Хабиб Нурмагомедов

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B3ANK8zhPqV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B3ANK8zhPqV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B3ANK8zhPqV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Donald Cerrone (@cowboycerrone)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-29T17:18:01+00:00">29 Сен 2019 в 10:18 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Серроне тоже не молчал. Например, сказал, что Хабиб его «уже достал».

Хабиб отправился готовиться в США — в зал АКА. В конце апреля во время легкого спарринга он почувствовал острую боль в колене. Вердикт врачей оказался неутешительным: частичный разрыв боковой крестообразной связки колена, разрыв мениска. Нурмагомедов вернулся в октагон только через год (т.е. всего простой составил два года), а Ковбой на UFC 187 сломал челюсть Джону Макдесси фирменным хай-киком. Эта победа стала для Дональда восьмой подряд. Хабиб, выступая во все той же передаче MMA Hour, сказал, что Серроне заслуживает боя за титул в легком весе. Ковбой его получил — в декабре 2015-го он проиграл дос Аньосу, после чего перешел в полусредний вес.

4-я попытка. В октябре 2015 года Нурмагомедов сломал два ребра, после чего задумался — стоит ли вообще продолжать карьеру. После разговора с отцом он понял, что стоит, а затем боссы UFC во второй раз попробовали организовать его бой с Фергюсоном. Поединок назначили на 16 апреля 2016-го. За девять дней до боя промоушен объявил, что Фергюсон подраться не сможет из-за проблем со здоровьем. Хабиб устроил информационную атаку на потенциальных соперников — в том числе Серроне.

В Twitter начался огонь.

— Я подписал контракт на поединок против Дональда Серроне в полусреднем весе, а через три часа он сказал, что травмировал ребра и снимается с боя. Он просто сбежал. Кто еще готов выйти против меня 16 апреля? Энтони Петтис, где ты? — написал Нурмагомедов.

— Я сделал это (подписал контракт. — Прим. «СЭ»), c***! — жестко ответил Серроне, а в другом посте сообщил, что сделал это вчера (т.. 6 апреля 2016 года).

После этого Нурмагомедов выложил на своей странице фотографию с подписанной страницей контракта и предложил Серроне сделать то же самое.

— Ты называешь меня с****, но прячешься и не подписываешь контракт. Просто покажи свою подпись, как я показал тебе, с*** — написал Хабиб.

Ковбой подпись не показал. Может быть, история с «очкошником» — отголосок как раз того, что произошло в апреле 2016-го.

Спустя две недели после срыва боя Серроне разъяснил ситуацию. В интервью MMA Fighting он сообщил, что подписал контракт, но после этого ему позвонили из UFC и сказали, что не хотят его боя с Хабибом, так как Дональду нужно выступить на турнире в Оттаве (18 июня 2016-го). «Они не хотят, чтобы я подписывал два контракта одновременно, боятся, что могу травмироваться, получить рассечение и так далее», — объяснил Дональд.

В результате Нурмагомедов подрался с новичком UFC Дарреллом Хорчером, которого победил техническим нокаутом во втором раунде. Серроне же в Оттаве расправился с Патриком Коте. Накануне боя Ковбой дал небольшое интервью журналистам, заявив, что намерен опуститься в легкий вес и сразиться с Хабибом. В адрес Нурмагомедова он сказал несколько очень грубых слов. На этом видео их запикали:

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/24WnYQk2ncg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дональд остался в полусреднем весе, да и Хабибу стало уже не до него — он выиграл еще три боя и стал чемпионом. Затем были победы над Макгрегором и Дастином Порье. Теперь он суперзвезда и зарабатывает за бои более 10 миллионов долларов. Ковбой в последнее время чаще проигрывает, чем выигрывает, тем не менее получил денежный матч с Макгрегором.

После 2016-го Серроне и Хабиб редко высказывались друг о друге. Дональд давал экспертные оценки боям Нурмагомедова (например, с Порье) — без хамства. Хабиб же до 12 января упомянул фамилию американца, кажется, только раз. На пресс-конференции в Краснодаре, рассуждая о шансах Макгрегора на реванш, дагестанец назвал Ковбоя второсортным бойцом.