Хабиб высмеял самого отчаянного бойца UFC. Когда-то они воевали в соцсетях и хотели подраться

18 января Конор Макгрегор и Дональд Серроне подерутся на UFC 246. Медийщики UFC сделали промо-ролики, фильмы и т. д. 11 января на Youtube-канале UFC Russia было опубликовано короткое видео с русской озвучкой о том, с какими чувствами Серроне выходит в октагон.
— Из раза в раз я боюсь, нервничаю, думаю: «Блин, у меня руки тяжелые, ноги тяжелые». И ты так рано приезжаешь на арену, сидишь смотришь бои, следишь за временем, — говорит Серроне в начале ролика.
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Этот отрывок у себя в сторис выложил Хабиб Нурмагомедов, сделав подпись: «Мысли очкошника». То есть Хабиб назвал Серроне трусом. И это при том, что у Ковбоя имидж отчаянного парня. Серроне в UFC считают человеком, который соглашается на любой бой. Он рекордсмен UFC по числу боев (33) и побед (23). В среднем за год он проводит минимум три боя. Есть и такой известный случай: 3 января 2015 года Дональд победил Майлса Джури, а уже через 15 дней вышел на бой с Бенсоном Хендерсоном, заменив Эдди Альвареса. Выиграл он и у Хендерсона. В общем, кого в этом мире нельзя назвать трусом, так это Серроне.
Хабиб Нурмагомедов высмеял соперника Макгрегора.
Источник: Фото Instagam Хабиба
Может, Хабиб просто пошутил. Однако когда-то между ним и Ковбоем были серьезные терки. Все знают, что бой Нурмагомедова с Тони Фергюсоном срывался четыре раза. Но многие забыли, что поединок Хабиба с Серроне тоже должен был состояться — и не раз, но этого так и не произошло.
1-я попытка. 19 апреля 2014 года Хабиб победил Рафаэля дос Аньоса и вошел в пятерку лучших легковесов UFC. Лига предложила ему главный бой на шоу UFC Fight Night 45, которое было намечено на 16 июля. Соперник — Дональд Серроне. Команда Нурмагомедова сразу отказалась от такого варианта, поскольку 16 июля 2014-го — время священного для мусульман месяца Рамадан. При этом, по словам тогдашнего представителя российского бойца Майка Константино, имя потенциального противника Хабиба промоушен им не называл. В итоге Серроне подрался с Джимом Миллером, выиграв техническим нокаутом.
2-я попытка. Бой Нурмагомедова с Ковбоем назначили на 27 сентября 2014-го. Однако в начале тренировочного лагеря дагестанец порвал крестообразные связки колена — когда играл в регбол. Колено прооперировали, и Хабиб выбыл на длительный срок — реабилитация закончилась только в декабре 2014-го. Предложение о бое (видимо, не конкретно с Серроне, а с победителем боя Ковбоя и Миллера) поступило Хабибу в начале июля — буквально за несколько часов до того, как он пошел на роковую тренировку. 16 июля Серроне нокаутировал Миллера, потом было объявлено о поединке Дональда с Хабибом, а 18 июля Нурмагомедов сообщил о травме в Instagram.
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3-я попытка. Как уже было сказано, 18 января Ковбой победил Хендерсона. Через два дня Хабиб в Twitter бросил ему вызов, а в феврале их бой поставили на 23 мая, UFC 187.
Хабиб, к тому времени уже хорошо овладевший английским, стал дерзить Ковбою в Twitter, а еще толкнул пламенную речь в интервью MMA Hour. Вот она:
«Ковбой — это фейк, — сказал Хабиб. — Я не считаю его настоящим ковбоем, я думаю, что он — фейк. Он все время пьет, он все время пьяный. Настоящий ковбой — это я. Я — горец. Я тренируюсь всю жизнь, я борюсь с медведями. Я — настоящий ковбой, а он пьяница. Я — дагестанский ковбой, 100 процентов. Знаете, почему он немного нервничает? Потому что я говорю правду. Я не занимаюсь трэштоком, а говорю правду, и поэтому он нервничает. Ему нужно тренировать борьбу, и в качестве спарринг-партнеров приглашать борцов».
После двух месяцев мы наконец-то получили возможность встретиться. Это будет сумасшедший бой, и когда клетка закроется, он поймет: «Да этот парень сумасшедший, зачем я согласился на этот поединок?». Я хочу размазать этого парня. Но он говорит, что я не смогу этого сделать, что он надерет мне задницу. Хорошо, дождемся 23 мая.
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Серроне тоже не молчал. Например, сказал, что Хабиб его «уже достал».
Хабиб отправился готовиться в США — в зал АКА. В конце апреля во время легкого спарринга он почувствовал острую боль в колене. Вердикт врачей оказался неутешительным: частичный разрыв боковой крестообразной связки колена, разрыв мениска. Нурмагомедов вернулся в октагон только через год (т.е. всего простой составил два года), а Ковбой на UFC 187 сломал челюсть Джону Макдесси фирменным хай-киком. Эта победа стала для Дональда восьмой подряд. Хабиб, выступая во все той же передаче MMA Hour, сказал, что Серроне заслуживает боя за титул в легком весе. Ковбой его получил — в декабре 2015-го он проиграл дос Аньосу, после чего перешел в полусредний вес.
4-я попытка. В октябре 2015 года Нурмагомедов сломал два ребра, после чего задумался — стоит ли вообще продолжать карьеру. После разговора с отцом он понял, что стоит, а затем боссы UFC во второй раз попробовали организовать его бой с Фергюсоном. Поединок назначили на 16 апреля 2016-го. За девять дней до боя промоушен объявил, что Фергюсон подраться не сможет из-за проблем со здоровьем. Хабиб устроил информационную атаку на потенциальных соперников — в том числе Серроне.
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— Я подписал контракт на поединок против Дональда Серроне в полусреднем весе, а через три часа он сказал, что травмировал ребра и снимается с боя. Он просто сбежал. Кто еще готов выйти против меня 16 апреля? Энтони Петтис, где ты? — написал Нурмагомедов.
— Я сделал это (подписал контракт. — Прим. «СЭ»), c***! — жестко ответил Серроне, а в другом посте сообщил, что сделал это вчера (т.. 6 апреля 2016 года).
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После этого Нурмагомедов выложил на своей странице фотографию с подписанной страницей контракта и предложил Серроне сделать то же самое.
— Ты называешь меня с****, но прячешься и не подписываешь контракт. Просто покажи свою подпись, как я показал тебе, с*** — написал Хабиб.
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Ковбой подпись не показал. Может быть, история с «очкошником» — отголосок как раз того, что произошло в апреле 2016-го.
Спустя две недели после срыва боя Серроне разъяснил ситуацию. В интервью MMA Fighting он сообщил, что подписал контракт, но после этого ему позвонили из UFC и сказали, что не хотят его боя с Хабибом, так как Дональду нужно выступить на турнире в Оттаве (18 июня 2016-го). «Они не хотят, чтобы я подписывал два контракта одновременно, боятся, что могу травмироваться, получить рассечение и так далее», — объяснил Дональд.
В результате Нурмагомедов подрался с новичком UFC Дарреллом Хорчером, которого победил техническим нокаутом во втором раунде. Серроне же в Оттаве расправился с Патриком Коте. Накануне боя Ковбой дал небольшое интервью журналистам, заявив, что намерен опуститься в легкий вес и сразиться с Хабибом. В адрес Нурмагомедова он сказал несколько очень грубых слов. На этом видео их запикали:
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Дональд остался в полусреднем весе, да и Хабибу стало уже не до него — он выиграл еще три боя и стал чемпионом. Затем были победы над Макгрегором и Дастином Порье. Теперь он суперзвезда и зарабатывает за бои более 10 миллионов долларов. Ковбой в последнее время чаще проигрывает, чем выигрывает, тем не менее получил денежный матч с Макгрегором.
После 2016-го Серроне и Хабиб редко высказывались друг о друге. Дональд давал экспертные оценки боям Нурмагомедова (например, с Порье) — без хамства. Хабиб же до 12 января упомянул фамилию американца, кажется, только раз. На пресс-конференции в Краснодаре, рассуждая о шансах Макгрегора на реванш, дагестанец назвал Ковбоя второсортным бойцом.
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств