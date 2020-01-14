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00:43 (мск), источник: Sports.Ru

Чейл Соннен: «Ковбой найдет возможность совершить апсет в бою с Конором»

Ветеран ММА Чейл Соннен дал прогноз на бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.

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Источник: Chael Sonnen

«Если Конор проиграет первый раунд, то проиграет и весь бой. Макгрегор всегда хорош в начале поединка. Про Ковбоя многие говорят, что он медленно начинает, но я такого за ним не замечал. Не понимаю, откуда вообще появились эти разговоры».

«Серроне немного будет уступать в скорости, поэтому ему нужно использовать тактику и технику. Дональду необходимо закручивать в сторону, это позволит ему сбить Конора и ослабить мощь его удара с левой», — считает Соннен.

Хотите прогноз? Думаю, что Ковбой найдет возможность совершить апсет.
Чейл Соннен

Бой Конор — Серроне состоится 18 января на UFC 246 в Лас-Вегасе.

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