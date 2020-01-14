Чейл Соннен: «Ковбой найдет возможность совершить апсет в бою с Конором»
Ветеран ММА Чейл Соннен дал прогноз на бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.
Ветеран ММА Чейл Соннен дал прогноз на бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.
«Если Конор проиграет первый раунд, то проиграет и весь бой. Макгрегор всегда хорош в начале поединка. Про Ковбоя многие говорят, что он медленно начинает, но я такого за ним не замечал. Не понимаю, откуда вообще появились эти разговоры».
«Серроне немного будет уступать в скорости, поэтому ему нужно использовать тактику и технику. Дональду необходимо закручивать в сторону, это позволит ему сбить Конора и ослабить мощь его удара с левой», — считает Соннен.
Хотите прогноз? Думаю, что Ковбой найдет возможность совершить апсет.
Бой Конор — Серроне состоится 18 января на UFC 246 в