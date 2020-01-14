Перед боем с Конором вышла документалка о его сопернике. Бабушка Серроне рассказала даже про тюрьмы
Больше, чем Ковбой.
Больше, чем Ковбой.
18 января в
Мы посмотрели все серии — и теперь рассказываем вам.
«Да, наверняка все ждут этой битвы с Макгрегором, я тоже. Но для меня это просто очередной бой, я не чувствую подъема, волнения или упадка энергии».
«Подраться в полусреднем весе было идеей Конора. Для меня это никогда не имело значения. Единственная проблема, с которой я боролся, когда был в этом дивизионе — это то, что остальные ребята были большие. Думаю, что Конор хочет наслаждаться жизнью со своей семьей, есть и пить, заходить в бары и веселиться. Поэтому я его не виню. А почему бы и нет?».
Конор очень талантливый парень. Было интересно смотреть за тем, как он растет, что делает для узнаваемости. Его карьера просто невероятна.
«Я знаю, с кем дерусь, знаю, что к поединку будут приковано внимание огромного количества людей. Но для меня это не бой с великим Макгрегором, для меня это просто бой 18 января. Я не тренируюсь усерднее
Главный тренер Дональда Джафари Ванье считает Дональда более разносторонним: «Макгрегору стоит волноваться намного сильнее, чем нам. У нас есть захваты и партер, а у него только левая рука».
Единственное, чего нам стоит опасаться — левого кросса в первом раунде. Наш план не попасться на него. Быть рядом с Дональдом на битве — это как играть в видеоигру, мы говорим, что делать, а он делает, это прекрасно.
Даже бабушка Дональда — Джерри Серроне, которая всегда прилетает на бои внука — следит за ирландцем.
«Конор был очень беден, но быстро стал невероятно богат. Мало кто может с таким справиться. И он молодец. Мне кажется, у него это получилось, он остался хорошим человеком. Наверняка Конор отличный парень, и точно знает, как привлечь внимание к боям», — сказала Джерри.
«Я знаю, что со мной не просто, за мной нужно следить. Я очень многого ожидаю и требую от своей команды. Жду, что они начнут работать в любой неожиданный момент. Если в выходной я захочу вдруг пойти в зал тренироваться, лучше бы у них было все, что для этого нужно: перчатки, лапы — все. Мне очень нравится, что мы живем все вместе. Этот командный дух может быть не важен для
За физическое состояние Дональда отвечает его тетя — Сара Виджент. Она также рада, что вся команда живет вместе.
Дональд настоящий атлет. В UFC таких очень мало. Он путешествует по миру почти всю жизнь, а для этого нужна выдержка. К тому же он параллельно занимается горным велоспортом, вэйкбордингом, ездой на снегоходах. Это позволяет ему развиваться более полноценно — во всех направлениях.
«Мы все сейчас живем и работаем под одной крышей, на ранчо Дональда. Мы в любой момент можем подойти друг к другу и просто поговорить,
«Каждый боец перед битвой сидит и обдумывает варианты развития событий, как он может победить или проиграть. Мы же стараемся отвлечься от пустых раздумий, потому что они не очень помогают. Мы лучше отвлечемся и покатаемся на горных велосипедах. Но в любом случае, то, чем мы занимаемся, должно помогать и развивать нас. Правда, ты не можешь просто сказать Ковбою, что он не может поехать покататься на снегоходе. Потому что это настоящий ковбой», — сказал Ванье.
«Дональд постоянно попадал в передряги. Но нашей работой было одно — направить его на правильный путь. Я доставала его из семи разных тюрем (хулиганство и драки — Sports.ru). Каждый раз, привозя его домой, мы говорили: «Ты сам знаешь, что наделал, и мы не будем тебя за это наказывать'. А дед подзывал его и говорил: «Сынок, не нужно оправдываться, ты должен найти свою дорогу и встать на нее'. Я всегда хотела, чтобы он был ковбоем, который дерется, а не бойцом, который по совместительству еще и ковбой», — вспоминает бабушка Серроне.
Я понимаю, что сейчас становлюсь ролевой моделью для многих детей или молодых бойцов. Бабушка так меня воспитала, что я чувствую свою ответственность за этих людей, и то, как я влияю на их жизни.
«После победы я в первую очередь буду не праздновать, а пойду убедиться, что мой соперник в порядке. Потому что ему только что разбили лицо. И подойду к его матери, потому что она плачет
«Моя философия: живи жизнью, которую стоит прожить. Если
«Я могу надеть шорты, носки, шляпу, ковбойские сапоги и просто пойти гулять по улице, и мне не важно, кто что подумает. Я знаю, кто я. Но порой я задумываюсь, так ли это? Что подумают люди вокруг? Уместно ли то, что я делаю? И тогда вступает моя команда, напоминая мне, что я ковбой, мне не нужно быть никем, кроме того, кто я есть», — говорит Серроне.
Слышать, что меня называют Дональдом в UFC очень странно, потому что моя команда и родные зовут меня Ковбоем. Я и есть ковбой.
Жена Дональда Линдси Серроне: «Я рада, что мы живем все вместе. Сын не ходит в садик, и мы используем эту кучу людей для социализации. Мне кажется, ему это нравится».
«Порой, когда люди узнают, что я жена Серроне, они спрашивают: ‚Как ты терпишь этого м*****?». А я такая: чего? Да он самый милый человек на свете. Дональд никогда не был груб со мной, а его сердце очень доброе.
«Я не молодая, но многому научилась рядом с Ковбоем. Все его тупые шутки, его глупые танцы — все это не наигранное, это все настоящее. Он все время учит нас тому, что не нужно ждать, нужно брать и делать», — рассказала Сара Виджент.
Когда я переходил в смешанные единоборства из кикбоксинга, то никто и не слышал про это. А сейчас про MMA кричат из каждого киоска.
«Я помню одну беседу с лучшим другом — Майки, мне было около 20−22 лет. Мы сидели в баре, и он сказал мне: “Мне кажется, тебе стоит заняться этим всерьез. Тебе стоит бросить работу и стать полноценным бойцом”. К тому времени мы занимались только кикбоксингом, летали по всему миру, но у нас все равно была работа. И я такой: “А давай”».
«С того момента мы стали тренироваться каждый день, хотя до этого было всего пару раз в неделю. Помню, когда я пришел на первое занятие по
«Не было ни разу такого, чтобы я отказался от боя по личной причине — потому что не хотел или было лень. Если соглашаюсь на бой, значит я буду драться. Когда я проиграл Фергюсону, то не корил себя за поражение. Единственное, о чем я волновался — что подвел своих ребят. Для меня проигрыш не так важен. После этого я могу приехать домой и веселится с семьей на заднем дворе. Я просто люблю выходить в клетку и драться», — говорит Дональд.
Бабушка Серроне рассказала, что дедушка Ковбоя сильно болел, но пообещал не умереть до тех пор, пока внук не дебютирует в UFC. Он скончался в день первого боя Дональда в промоушене — 5 февраля 2011-го. Серроне победил Пола Келли удушающим приемом.
В одном из эпизодов фильма Серроне приехал на турнир, где был почетным гостем. Одного из спортсменов он смотивировал лично.
Проигрыш — важная часть карьеры. Ты не можешь постоянно побеждать, это тебя ничему не научит, потому что ты не будешь знать предела своих способностей.
«Конечно, проиграть — неприятно, потому что рядом твои друзья, твоя девушка. На тебе огромный груз ответственности, они ждут, что ты разорвешь соперника. Но в проигрыше нет ничего плохого. Ты потерял
18 января Ковбой устроит еще одну отличную битву.
Никита Карин