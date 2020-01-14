Перед боем с Конором вышла документалка о его сопернике. Бабушка Серроне рассказала даже про тюрьмы

18 января в Лас-Вегасе пройдет UFC 246, главным событием которого будет бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне. С конца декабря про американца выходили эпизоды документального фильма «Больше, чем Ковбой» — о его тренировках, жизни и семье.

Мы посмотрели все серии — и теперь рассказываем вам.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B66fKjEhcEd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B66fKjEhcEd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B66fKjEhcEd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Donald Cerrone (@cowboycerrone)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-04T22:05:23+00:00">4 Янв 2020 в 2:05 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ковбой не выделяет бой против Конора: для него это рядовой поединок

«Да, наверняка все ждут этой битвы с Макгрегором, я тоже. Но для меня это просто очередной бой, я не чувствую подъема, волнения или упадка энергии».

«Подраться в полусреднем весе было идеей Конора. Для меня это никогда не имело значения. Единственная проблема, с которой я боролся, когда был в этом дивизионе — это то, что остальные ребята были большие. Думаю, что Конор хочет наслаждаться жизнью со своей семьей, есть и пить, заходить в бары и веселиться. Поэтому я его не виню. А почему бы и нет?».

Конор очень талантливый парень. Было интересно смотреть за тем, как он растет, что делает для узнаваемости. Его карьера просто невероятна. Дональд Серроне

«Я знаю, с кем дерусь, знаю, что к поединку будут приковано внимание огромного количества людей. Но для меня это не бой с великим Макгрегором, для меня это просто бой 18 января. Я не тренируюсь усерднее из-за имени соперника», — рассказал Серроне.

Главный тренер Дональда Джафари Ванье считает Дональда более разносторонним: «Макгрегору стоит волноваться намного сильнее, чем нам. У нас есть захваты и партер, а у него только левая рука».

Единственное, чего нам стоит опасаться — левого кросса в первом раунде. Наш план не попасться на него. Быть рядом с Дональдом на битве — это как играть в видеоигру, мы говорим, что делать, а он делает, это прекрасно. Джафари Ванье главный тренер Дональда Серроне

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B6tF-0oBkk_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B6tF-0oBkk_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6tF-0oBkk_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Donald Cerrone (@cowboycerrone)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-30T17:15:12+00:00">30 Дек 2019 в 9:15 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Даже бабушка Дональда — Джерри Серроне, которая всегда прилетает на бои внука — следит за ирландцем.

«Конор был очень беден, но быстро стал невероятно богат. Мало кто может с таким справиться. И он молодец. Мне кажется, у него это получилось, он остался хорошим человеком. Наверняка Конор отличный парень, и точно знает, как привлечь внимание к боям», — сказала Джерри.

Команда Серроне живет на ранчо вместе с его семьей. Говорят, что эта атмосфера помогает

«Я знаю, что со мной не просто, за мной нужно следить. Я очень многого ожидаю и требую от своей команды. Жду, что они начнут работать в любой неожиданный момент. Если в выходной я захочу вдруг пойти в зал тренироваться, лучше бы у них было все, что для этого нужно: перчатки, лапы — все. Мне очень нравится, что мы живем все вместе. Этот командный дух может быть не важен для кого-то, но очень важен для меня. У нас общий график, он постоянно меняется, мы порой даже не знаем, что будем делать вечером, но мы будем делать это вместе», — говорит Серроне.

За физическое состояние Дональда отвечает его тетя — Сара Виджент. Она также рада, что вся команда живет вместе.

Дональд настоящий атлет. В UFC таких очень мало. Он путешествует по миру почти всю жизнь, а для этого нужна выдержка. К тому же он параллельно занимается горным велоспортом, вэйкбордингом, ездой на снегоходах. Это позволяет ему развиваться более полноценно — во всех направлениях. Сара Виджент

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B6y-CMvhhwM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B6y-CMvhhwM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6y-CMvhhwM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Donald Cerrone (@cowboycerrone)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-02T00:01:12+00:00">1 Янв 2020 в 4:01 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

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«Мы все сейчас живем и работаем под одной крышей, на ранчо Дональда. Мы в любой момент можем подойти друг к другу и просто поговорить, что-то обсудить. И это прекрасно: постоянное общение очень помогает наладить работу. У себя дома я бы никогда не покаталась на лошади и не встала на вэйкборд, но здесь мы покоряем эти вещи вместе, это создает прочную дружескую связь между нами», — говорит Сара.

«Каждый боец перед битвой сидит и обдумывает варианты развития событий, как он может победить или проиграть. Мы же стараемся отвлечься от пустых раздумий, потому что они не очень помогают. Мы лучше отвлечемся и покатаемся на горных велосипедах. Но в любом случае, то, чем мы занимаемся, должно помогать и развивать нас. Правда, ты не можешь просто сказать Ковбою, что он не может поехать покататься на снегоходе. Потому что это настоящий ковбой», — сказал Ванье.

«После победы буду не праздновать, а пойду убедиться, что соперник в порядке». Серроне и его семья — о воспитании и философии

«Дональд постоянно попадал в передряги. Но нашей работой было одно — направить его на правильный путь. Я доставала его из семи разных тюрем (хулиганство и драки — Sports.ru). Каждый раз, привозя его домой, мы говорили: «Ты сам знаешь, что наделал, и мы не будем тебя за это наказывать'. А дед подзывал его и говорил: «Сынок, не нужно оправдываться, ты должен найти свою дорогу и встать на нее'. Я всегда хотела, чтобы он был ковбоем, который дерется, а не бойцом, который по совместительству еще и ковбой», — вспоминает бабушка Серроне.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B7J48gmhgky/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Donald Cerrone (@cowboycerrone)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-10T21:39:16+00:00">10 Янв 2020 в 1:39 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Я понимаю, что сейчас становлюсь ролевой моделью для многих детей или молодых бойцов. Бабушка так меня воспитала, что я чувствую свою ответственность за этих людей, и то, как я влияю на их жизни. Дональд Серроне

«После победы я в первую очередь буду не праздновать, а пойду убедиться, что мой соперник в порядке. Потому что ему только что разбили лицо. И подойду к его матери, потому что она плачет из-за того, что ее сын проиграл».

«Моя философия: живи жизнью, которую стоит прожить. Если что-то хочу сделать — я это делаю. Если я хочу покататься на снегоходе и не хочу идти на тренировку, то я поеду кататься. Или поеду постреляю».

«Я могу надеть шорты, носки, шляпу, ковбойские сапоги и просто пойти гулять по улице, и мне не важно, кто что подумает. Я знаю, кто я. Но порой я задумываюсь, так ли это? Что подумают люди вокруг? Уместно ли то, что я делаю? И тогда вступает моя команда, напоминая мне, что я ковбой, мне не нужно быть никем, кроме того, кто я есть», — говорит Серроне.

Слышать, что меня называют Дональдом в UFC очень странно, потому что моя команда и родные зовут меня Ковбоем. Я и есть ковбой. Дональд Серроне

Жена Дональда Линдси Серроне: «Я рада, что мы живем все вместе. Сын не ходит в садик, и мы используем эту кучу людей для социализации. Мне кажется, ему это нравится».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B7E0DFGBsS7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B7E0DFGBsS7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B7E0DFGBsS7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Donald Cerrone (@cowboycerrone)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-08T22:20:16+00:00">8 Янв 2020 в 2:20 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Порой, когда люди узнают, что я жена Серроне, они спрашивают: ‚Как ты терпишь этого м*****?». А я такая: чего? Да он самый милый человек на свете. Дональд никогда не был груб со мной, а его сердце очень доброе.

«Я не молодая, но многому научилась рядом с Ковбоем. Все его тупые шутки, его глупые танцы — все это не наигранное, это все настоящее. Он все время учит нас тому, что не нужно ждать, нужно брать и делать», — рассказала Сара Виджент.

Дедушка Серроне пообещал не умирать, пока Дональд не окажется в UFC. Он скончался в день первого боя

Когда я переходил в смешанные единоборства из кикбоксинга, то никто и не слышал про это. А сейчас про MMA кричат из каждого киоска. Дональд Серроне

«Я помню одну беседу с лучшим другом — Майки, мне было около 20−22 лет. Мы сидели в баре, и он сказал мне: “Мне кажется, тебе стоит заняться этим всерьез. Тебе стоит бросить работу и стать полноценным бойцом”. К тому времени мы занимались только кикбоксингом, летали по всему миру, но у нас все равно была работа. И я такой: “А давай”».

«С того момента мы стали тренироваться каждый день, хотя до этого было всего пару раз в неделю. Помню, когда я пришел на первое занятие по джиу-джитсу и подумал: зачем мне вообще кого-то захватывать? Чем мне это пригодится? Я просто буду бить и все».

«Не было ни разу такого, чтобы я отказался от боя по личной причине — потому что не хотел или было лень. Если соглашаюсь на бой, значит я буду драться. Когда я проиграл Фергюсону, то не корил себя за поражение. Единственное, о чем я волновался — что подвел своих ребят. Для меня проигрыш не так важен. После этого я могу приехать домой и веселится с семьей на заднем дворе. Я просто люблю выходить в клетку и драться», — говорит Дональд.

Бабушка Серроне рассказала, что дедушка Ковбоя сильно болел, но пообещал не умереть до тех пор, пока внук не дебютирует в UFC. Он скончался в день первого боя Дональда в промоушене — 5 февраля 2011-го. Серроне победил Пола Келли удушающим приемом.

Ковбой посетил местный турнир по ММА и успокоил начинающего бойца после поражения

В одном из эпизодов фильма Серроне приехал на турнир, где был почетным гостем. Одного из спортсменов он смотивировал лично.

Проигрыш — важная часть карьеры. Ты не можешь постоянно побеждать, это тебя ничему не научит, потому что ты не будешь знать предела своих способностей. Дональд Серроне

«Конечно, проиграть — неприятно, потому что рядом твои друзья, твоя девушка. На тебе огромный груз ответственности, они ждут, что ты разорвешь соперника. Но в проигрыше нет ничего плохого. Ты потерял из-за этого ногу? Нет. Так иди в бар и отпразднуй хороший бой, радуйся. Это просто спортивное мероприятие. А ты еще молод — у тебя все впереди», — сказал Серроне.

18 января Ковбой устроит еще одну отличную битву.