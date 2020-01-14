Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Анахайм Дакс
Футбол. Зарубежный
13.01
Парма
Лечче
20
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
13.01
Куньлунь
Сибирь
34
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
10Сборная России вышла в финал МЧМ
00:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Реакция Нурмагомедова на быстрый нокаут в исполнении Макгрегора попала на видео

Телеканал BT Sport в своем Twitter-аккаунте опубликовал архивное видео, на которое попала реакция российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова на быстрый нокаут в исполнении ирландца Конора Макгрегора в бою с бразильцем Жозе Алдо.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Поединок прошел в 2015 году и завершился досрочной победой Макгрегора: он нокаутировал соперника на 13-й секунде. На ролике видно, что сразу после этого Нурмагомедов схватился за голову.

Макгрегор и Нурмагомедов встречались в бою за титул чемпиона UFC в легком весе в октябре 2018 года. Россиянин одержал победу в четвертом раунде. После этого в октагоне началась массовая драка с участием обоих бойцов, которых связывает давняя вражда.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
 Таксист выставил жену Погребняка из машины и выбросил ее вещи
«На его бои ходили как на спектакль»: жизнь и загадочная смерть советского чемпиона
AS: Вальверде уволен из «Барселоны», команду возглавит Сетьен
Норвежская биатлонистка рассказала о своих русских корнях
Роджер Федерер отреагировал на критику Греты Тунберг
Магомед не идет к горе: турецкие гранды хотят игрока «Зенита»
Российский вратарь признан первой звездой недели в НХЛ
Сборная России потерпела разгромное поражение на ЧЕ по гандболу
Футболист «Динамо» сравнил свой клуб со «Спартаком»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь