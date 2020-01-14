Реакция Нурмагомедова на быстрый нокаут в исполнении Макгрегора попала на видео

Поединок прошел в 2015 году и завершился досрочной победой Макгрегора: он нокаутировал соперника на 13-й секунде. На ролике видно, что сразу после этого Нурмагомедов схватился за голову.

Макгрегор и Нурмагомедов встречались в бою за титул чемпиона UFC в легком весе в октябре 2018 года. Россиянин одержал победу в четвертом раунде. После этого в октагоне началась массовая драка с участием обоих бойцов, которых связывает давняя вражда.