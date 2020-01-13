Деметриус Джонсон проведет защиту титула в One FC 11 апреля

Джонсон — бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 56,7 кг) и один из лучших бойцов последнего десятилетия. На счету 33-летнего американца 30 побед, 3 поражения и 1 ничья в ММА.

Джонсон ушел из UFC в 2018 году и провел в азиатском промоушене One FC три боя, во всех победив. У 30-летнего Мораеса — 18 побед и 3 поражения.