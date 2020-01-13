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13:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Деметриус Джонсон проведет защиту титула в One FC 11 апреля

Американец Деметриус Джонсон проведет защиту титула One FC в весе до 61,2 кг 11 апреля в Чунцине (Китай). Его соперником станет бразилец Адриано Мораес.

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Источник: AP 2020

Джонсон — бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 56,7 кг) и один из лучших бойцов последнего десятилетия. На счету 33-летнего американца 30 побед, 3 поражения и 1 ничья в ММА.

Джонсон ушел из UFC в 2018 году и провел в азиатском промоушене One FC три боя, во всех победив. У 30-летнего Мораеса — 18 побед и 3 поражения.

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