Макгрегор раскрыл заработок за бой с Нурмагомедовым

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31-летний Макгрегор заявил, что бой против россиянина принес ему 50 миллионов долларов. Кроме того, ирландец предположил, что к 35 годам сможет стать миллиардером.

18 января ирландец вернется в октагон. Он выступит в UFC впервые с 2018-го. Макгрегор проведет поединок с американцем Дональдом Серроне. За этот бой он рассчитывает заработать 80 миллионов долларов. 11 января отмечалось, что гонорар спортсмена составит пять миллионов долларов и станет рекордным в карьере Макгрегора.

В октябре 2018-го Нурмагомедов победил Макгрегора в поединке за пояс чемпиона UFC в легком весе. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула потасовка с участием спортсменов и их секундантов.